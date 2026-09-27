Merwedebrug na werkzaamheden vervroegd open

De Merwedebrug bij Sleeuwijk is sinds zaterdagavond laat weer open voor verkeer. De werkzaamheden verliepen volgens Rijkswaterstaat voorspoedig, waardoor de brug eerder dan gepland kon worden opengesteld. De afsluiting zou aanvankelijk tot maandagochtend duren.

Tijdens de werkzaamheden - waardoor vrijdag opmerkelijk lange files ontstonden - is de bestaande asfaltlaag vervangen door een dunnere en lichtere laag . Daardoor is de brug ongeveer vierhonderd ton lichter. Dat is volgens Rijkswaterstaat nodig om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug.

Op de brug geldt voortaan een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. "Dit is nodig vanwege hoogteverschillen die bij de voegovergangen kunnen ontstaan", legt de wegbeheerder uit.

Het verbod voor vrachtwagens en touringcars blijft van kracht. Die zware voertuigen mogen sinds juli niet meer over de brug rijden, omdat de constructie van de 65 jaar oude brug toen zwakker bleek dan gedacht en de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden.

Pas eind dit jaar denkt Rijkswaterstaat meer duidelijkheid te kunnen geven over de maatregelen die nodig zijn tot de eerste van twee nieuwe bruggen is voltooid. Dit gaat nog zo'n vijf jaar duren.

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