Van der Poel sprint naar bronzen medaille op spectaculair WK

Mathieu van der Poel (31) is er zondag niet in geslaagd om het wereldkampioenschap op de weg binnen te slepen. Op het heuvelachtige parcours in Montréal was de Amerikaan Brandon McNulty verrassend de sterkste, Van der Poel sprintte in de achtervolgende groep naar het brons.

Er stond zondag veel op het spel in het Canadese Montréal. Mathieu van der Poel was op jacht naar zijn tweede wereldtitel op de weg. Makkelijk zou dat niet worden. Het parcours was loodzwaar: 273 kilometer met bijna 2800 hoogtemeters. Van der Poel was vooraf voorzichtig met zijn voorspellingen. "Dit parcours is voor mij waarschijnlijk net op de limiet", zei hij. Hij hoopte niet alleen op een goede dag, maar op een wedstrijd waarin alles op zijn plek zou vallen. "Het is moeilijk om te zeggen of dat erin zit, dat voel je echt pas op de dag zelf. Maar een gewoon goede dag zal zeker niet genoeg zijn om te winnen." Pure klimmers

De Nederlandse kopman had vorige week nog indruk gemaakt in de Ronde van Luxemburg door de slotrit te winnen na een solo van zo'n 175 kilometer. Ook zondag op de Canadese wegen liet hij zien in vorm te zijn.

Met nog zo'n 90 kilometer te gaan meldde hij zich voorin en ontstond er een kopgroep. Zo'n 51 kilometer voor de finish trok Van der Poel opnieuw door. Alleen Quinn Simmons en Primož Roglič konden volgen. Afgetroefd

De drie wisten echter niet weg te blijven. De achtervolgers sloten weer aan en de kopgroep groeide. Op ongeveer 32 kilometer voor de finish ontsnapte Brandon McNulty. De aanval van de avond, want hij bleek ondanks een jagende groep met daarin Van der Poel niet meer in te halen. De Amerikaan won verrassend en de groep daarachter sprintte voor de medailles. Michael Matthews uit Australië werd tweede, net voor Van der Poel. Zijn derde WK-medaille bezorgde hem een goed gevoel. "Ik heb de koers gereden die ik wilde. Ik voelde me goed en wilde de koers hard maken", zei Van der Poel tegen de NOS. "Door vroeg aan te vallen wilde ik de grote namen op de klim voor blijven. Uiteindelijk kwamen ze terug en moest ik gokken", zegt hij. "De aanval van McNulty was een goede, het scheelde achteraf niet veel." Eerste keer vader

Het seizoen zit er nu op voor Van der Poel, die kan gaan genieten van een vakantie. "Eerst een sponsor bezoeken en daarna vliegen we naar huis. Of ik deze winter ga veldrijden? We zullen zien. De eerste keer vader worden is ook heel speciaal."

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