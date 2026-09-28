Storing bij Amphia Ziekenhuis opgelost: 'Geen sprake van hack'

Patiënten van het Amphia Ziekenhuis in Breda kunnen weer inloggen in de digitale omgeving van het ziekenhuis. Dat meldt het Amphia maandagavond. Sinds zondagochtend konden patiënten hun afspraken en uitslagen niet meer inzien via de websites. Dat kwam door een storing.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg had dezelfde computerproblemen . De storing bij het ETZ was maandagochtend opgelost .

Bij het Amphia duurde dat wat langer. "De afgelopen dagen heeft Amphia te maken gehad met een ICT-storing", meldt het ziekenhuis maandagavond op haar website. "Daarom hebben we uit voorzorg direct passende maatregelen genomen." Amphia benadrukt dat er geen sprake was van een hack. "De patiëntenzorg is op geen enkel moment in gevaar geweest."

'Kritieke kwetsbaarheden'

Ook andere ziekenhuizen in Nederland lieten of laten gebruikers sinds zondag niet meer inloggen. Z-CERT, een expertisecentrum dat de zorgsector helpt met digitale beveiliging, meldde zondagavond dat de zorg was gewaarschuwd voor 'kritieke kwetsbaarheden' in Citrix NetScaler.

Met dat programma kunnen medewerkers en patiënten op afstand inloggen op het patiëntenportaal. Ziekenhuizen kregen daarom het advies het systeem tijdelijk uit te schakelen. Dat advies lijkt door meerdere ziekenhuizen te zijn opgevolgd.