Crimineel netwerk van Eindhovenaar (42) opgerold, ook zoon (20) opgepakt

De politie heeft dinsdag een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten in alle vroegte in totaal acht mensen op, onder wie zijn 20-jarige zoon.

De Eindhovenaar kwam bij de politie in beeld toen die informatie binnenkreeg dat hij betrokken zou zijn bij de handel in en productie van drugs. Voor verder onderzoek plaatste de politie opname- en afluisterapparatuur. Zo kon ze meeluisteren en kreeg ze een beter beeld van het netwerk van de man. Die informatie leidde dinsdagochtend tot zijn aanhouding. Vier plekken doorzocht

Op hetzelfde moment vielen arrestatieteams op meerdere plekken binnen. De politie deed doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt. Bij de invallen in Eindhoven en Veldhoven hield de politie vier andere verdachten van 28 tot en met 48 jaar aan. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een amfetaminelab dat eerder dit jaar achter een huis in Luyksgestel werd ontdekt. Het onderzoek naar de hoofdverdachte leidde ook tot de ontmanteling van een MDMA-lab in het Duitse Höngen.