Crimineel netwerk van Eindhovenaar (42) opgerold, ook zoon (20) opgepakt
De politie heeft dinsdag een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten in alle vroegte in totaal acht mensen op, onder wie zijn 20-jarige zoon.
De Eindhovenaar kwam bij de politie in beeld toen die informatie binnenkreeg dat hij betrokken zou zijn bij de handel in en productie van drugs. Voor verder onderzoek plaatste de politie opname- en afluisterapparatuur. Zo kon ze meeluisteren en kreeg ze een beter beeld van het netwerk van de man. Die informatie leidde dinsdagochtend tot zijn aanhouding.
Vier plekken doorzocht
Op hetzelfde moment vielen arrestatieteams op meerdere plekken binnen. De politie deed doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt. Bij de invallen in Eindhoven en Veldhoven hield de politie vier andere verdachten van 28 tot en met 48 jaar aan.
Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een amfetaminelab dat eerder dit jaar achter een huis in Luyksgestel werd ontdekt. Het onderzoek naar de hoofdverdachte leidde ook tot de ontmanteling van een MDMA-lab in het Duitse Höngen.
Bij de invallen nam de politie dinsdag drie vuurwapens, meerdere slag- en stootwapens en kleine hoeveelheden drugs in beslag. Ook stelde ze bezittingen veilig. Zo kan de politie eventuele schadevergoedingen en de kosten van het opruimen van het drugslab op de verdachten verhalen.
In het Belgische pelt heeft de politie een gestolen camper gevonden. Eerder dit jaar was het ook al raak in met een camper in Alphen, dit exemplaar is alweer terug bij de eigenaar.
Rol van zoon
Tijdens het onderzoek kwam ook de 20-jarige zoon van de hoofdverdachte in beeld. Hij zou betrokken zijn geweest bij diefstallen en andere misdrijven. Dinsdag werden de zoon en twee andere mannen (24 en 26) in Eindhoven aangehouden. Het drietal wordt verdacht van meerdere diefstallen in Brabant en Limburg.
Zo zouden zij verantwoordelijk zijn voor de diefstal van een grote partij drones, Dyson-stofzuigers, kinderstoelen en elektrisch gereedschap. Ook worden ze gelinkt aan de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk uit een opslagbunker in Veldhoven, eind vorig jaar. Daarnaast onderzoekt de politie of ze betrokken waren bij een autobrand in Eindhoven.
Alle verdachten zitten momenteel vast en worden verhoord. Komende vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal besluiten of de verdachten langer vast moeten blijven zitten.