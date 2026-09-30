Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Drie auto's verwoest door brand, buurtbewoners redden andere auto's

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:54

Drie auto's verwoest door brand, buurtbewoners redden andere auto's

Drie auto's zijn in de nacht van dinsdag op woensdag verwoest door een brand aan de Louis Pasteurstraat in Waspik. Een vierde auto raakte beschadigd. Buurtbewoners konden andere auto's die in de buurt stonden nog op tijd weghalen.

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.