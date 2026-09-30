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LIVE 112-nieuws | Drie auto's verwoest door brand, buurtbewoners redden andere auto's
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Liveblog
06:54
Drie auto's verwoest door brand, buurtbewoners redden andere auto's
Drie auto's zijn in de nacht van dinsdag op woensdag verwoest door een brand aan de Louis Pasteurstraat in Waspik. Een vierde auto raakte beschadigd. Buurtbewoners konden andere auto's die in de buurt stonden nog op tijd weghalen.
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