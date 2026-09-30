Optimistische en felle Gillis doet laatste poging om veiling te voorkomen
Peter Gillis (64) probeert op het laatste moment de gedwongen veiling van drie van zijn vakantieparken tegen te houden. Woensdagmiddag is hij daarvoor bij het gerechtshof in Den Bosch voor een zogeheten turbospoedappèl: een supersnel hoger beroep. Gaat de veiling donderdag door of niet? Gillis komt optimistisch en een klein beetje fel aan. "We gaan er met een gestrekt been in."
Gillis kreeg dinsdag nog ongelijk van de rechter: drie van zijn parken mogen donderdag gedwongen geveild worden. Maar daar legt hij zich niet bij neer. Daarom startte hij het turbospoedappèl.
Geen uitstel
"Het is allemaal last minute, we hebben intussen al heel veel gelezen", begint de rechter. Het is zo kort dag dat kamp-Gillis meer tijd wil en het turbospoedappèl wil uitstellen, en daarmee ook de veiling. Daar gaat de rechter niet in mee. Het supersnelle hoger beroep kan dus beginnen.
"U bent de laatste reddingsboei", zegt Erik Braun, advocaat van Gillis, tegen de rechter. Gillis zelf zit er ontspannen bij. Hij heeft duidelijk vertrouwen in een goede afloop.
Miljoenenstrop
Inhoudelijk is het weer een herhaling van zetten. Volgens Gillis is de taxatiewaarde te laag, en schuldeiser Marc van Rooi zou daar voordeel bij hebben. "Dit kan een miljoenenstrop worden voor Oostappen en Gillis", klinkt het vanuit kamp-Gillis.
Volgens Braun kost elke maand uitstel 70.000 euro aan rente. Maar dat zou volgens hem opgevangen kunnen worden met een hogere verkoopwaarde van Prinsenmeer.
Kritische vragen
De rechter wil weten waarom Gillis niet eerder zelf een taxatierapport heeft laten maken. "Vanwege de kosten, dat kost zo'n 30.000 euro", zegt Gillis. De rechter vindt dat een gek antwoord. "Als dat 10 miljoen euro zou schelen, waarom heeft u dat dan niet gedaan?"
Het hof is duidelijk verbaasd dat Gillis het afgelopen half jaar niet zelf in actie is gekomen. "Is het dan niet een beetje uw eigen risico en schuld?" Volgens Braun liepen de gesprekken met Van Rooi nog. Daarom kwam Gillis niet eerder in actie.
Belang schuldeiser
Bas Martens, advocaat van schuldeiser Marc van Rooi, wil dat de veiling gewoon doorgaat. Het opnieuw opstarten van de veiling kost volgens hem zo'n 150.000 euro. "De vraag is of het belang van Gillis groter is dan het belang van mijn cliënt."
Volgens Martens is het nou eenmaal zo dat vastgoed bij een executieveiling soms onder de marktwaarde weggaat. "Er is geen enkele aanwijzing dat kopers met een nieuw taxatierapport hoger gaan bieden", zegt hij.
Toch had Van Rooi het liever anders gezien, zegt Martens. "Mijn cliënt wil liever niet veilen. Mijn cliënt had liever gezien dat Gillis een koper had gevonden en dat de schuld was afgelost."
Wachten op hof
Het gerechtshof in Den Bosch hoopt rond 16.00 uur een uitspraak te kunnen doen. Dan wordt dus duidelijk of de veiling wel of niet door kan gaan.
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