Optimistische en felle Gillis doet laatste poging om veiling te voorkomen

Peter Gillis (64) probeert op het laatste moment de gedwongen veiling van drie van zijn vakantieparken tegen te houden. Woensdagmiddag is hij daarvoor bij het gerechtshof in Den Bosch voor een zogeheten turbospoedappèl: een supersnel hoger beroep. Gaat de veiling donderdag door of niet? Gillis komt optimistisch en een klein beetje fel aan. "We gaan er met een gestrekt been in."

Gillis kreeg dinsdag nog ongelijk van de rechter: drie van zijn parken mogen donderdag gedwongen geveild worden. Maar daar legt hij zich niet bij neer. Daarom startte hij het turbospoedappèl. Geen uitstel

"Het is allemaal last minute, we hebben intussen al heel veel gelezen", begint de rechter. Het is zo kort dag dat kamp-Gillis meer tijd wil en het turbospoedappèl wil uitstellen, en daarmee ook de veiling. Daar gaat de rechter niet in mee. Het supersnelle hoger beroep kan dus beginnen. "U bent de laatste reddingsboei", zegt Erik Braun, advocaat van Gillis, tegen de rechter. Gillis zelf zit er ontspannen bij. Hij heeft duidelijk vertrouwen in een goede afloop. Miljoenenstrop

Inhoudelijk is het weer een herhaling van zetten. Volgens Gillis is de taxatiewaarde te laag, en schuldeiser Marc van Rooi zou daar voordeel bij hebben. "Dit kan een miljoenenstrop worden voor Oostappen en Gillis", klinkt het vanuit kamp-Gillis.

Volgens Braun kost elke maand uitstel 70.000 euro aan rente. Maar dat zou volgens hem opgevangen kunnen worden met een hogere verkoopwaarde van Prinsenmeer.

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