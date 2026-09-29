Peter Gillis vecht veiling van zijn vakantieparken aan met turbospoedappèl

Peter Gillis (64) legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechter dat de veiling van zijn vakantieparken door mag gaan. Zijn advocaat laat dinsdagavond aan Omroep Brabant weten dat Gillis in hoger beroep is gegaan met een zogeheten turbospoedappèl. Daarmee wordt een zaak heel snel behandeld als dat nodig is.

De zitting is woensdagmiddag. Volgens Gillis heeft het hof hem die kans gegeven door de datum van de veiling en het belang van de zaak. De rechter in Den Bosch oordeelde dinsdag dat Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg donderdag gewoon worden geveild.