Peter Gillis vecht veiling van zijn vakantieparken aan met turbospoedappèl
Peter Gillis (64) legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechter dat de veiling van zijn vakantieparken door mag gaan. Zijn advocaat laat dinsdagavond aan Omroep Brabant weten dat Gillis in hoger beroep is gegaan met een zogeheten turbospoedappèl. Daarmee wordt een zaak heel snel behandeld als dat nodig is.
De zitting is woensdagmiddag. Volgens Gillis heeft het hof hem die kans gegeven door de datum van de veiling en het belang van de zaak.
De rechter in Den Bosch oordeelde dinsdag dat Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg donderdag gewoon worden geveild.
Oplopende schuld
De veiling is het gevolg van een oplopende schuld van Gillis aan ondernemer Marc van Rooi. Gillis leende ruim 20 miljoen euro, maar de schuld is opgelopen tot meer dan 27 miljoen euro. Sinds januari 2025 betaalt de campingbaas geen cent meer aan Van Rooi.
Gillis snapt dat drie van zijn vakantieparken gedwongen geveild worden. Toch wil hij de veiling tegenhouden, omdat de taxatiewaarde van onder meer Prinsenmeer volgens hem veel te laag zou zijn.
Beslissing voor veiling
De veiling begint donderdag om 11.00 uur. Neemt het hof de zaak in behandeling, dan moet het dus vóór dat moment een beslissing nemen.
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