Peter Gillis ziet veiling naderen: 'Ik hoop dat het genoeg opbrengt'

"Het wil niet zeggen dat als je een veldslag verliest, je de hele oorlog hebt verloren. Ik blijf enthousiast, ik ben een echte vechter." Dat zegt Peter Gillis nadat hij terugkomt van het turbospoedappèl bij het gerechtshof in Den Bosch. Zijn laatste poging om de veiling van drie vakantieparken tegen te houden, is mislukt.

Gillis wilde via een supersnel hoger beroep voorkomen dat Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg donderdag onder de veilinghamer komen. De parken worden geveild door schuldeiser Marc van Rooi, omdat Gillis al ruim 1,5 jaar geen rente meer heeft betaald. Zijn schuld is inmiddels opgelopen tot ruim 27 miljoen euro. Gillis wilde de veiling tegenhouden omdat hij vindt dat de parken veel meer waard zijn dan uit de taxatie blijkt. Volgens hem worden de vakantieparken daardoor mogelijk voor een veel te laag bedrag verkocht. Het hof vindt dat Gillis niet genoeg in heeft aangetoond dat de taxatie niet klopt en ziet daarom geen reden om de veiling stil te leggen. "Ik sta hier met een gevoel van: ja, jammer hè. Ik had toch gehoopt dat de rechter erin mee zou gaan. We hebben er alles aan gedaan", vertelt Gillis. Ook zijn advocaat had op een andere beslissing gehoopt. "Ik denk dat die uitkomst ook mogelijk was geweest, maar helaas: you win some, you lose some."