Weer klap voor Peter Gillis: veiling vakantieparken gaat definitief door

Ook via een turbospoedappèl heeft Peter Gillis (64) woensdag de gedwongen veiling van zijn drie vakantieparken niet kunnen tegenhouden. Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat de belangen van schuldeiser Marc van Rooi groot zijn. Donderdag gaan de parken dus zoals gepland onder de hamer.

Optimistisch en een klein beetje fel kwam Gillis woensdagmiddag aan bij het hof in Den Bosch. Via een supersnel kort geding probeerde hij de veiling van Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg tegen te houden. "Dit is de laatste reddingsboei", zei de advocaat van Gillis. Maar deze laatste poging is mislukt en dus gaat de veiling donderdag gewoon door. De drie parken worden geveild door schuldeiser Marc van Rooi omdat Gillis al ruim 1,5 jaar geen cent rente meer heeft betaald. Gillis heeft inmiddels een schuld van ruim 27 miljoen euro.

Taxatie te laag

Gillis en zijn advocaat vinden dat de parken voor veel meer geld verkocht kunnen worden dan uit de huidige taxaties blijkt. Volgens Gillis dreigt de veiling een miljoenenstrop te worden voor hem. De rechter oordeelde dinsdag nog dat Gillis een te lage taxatiewaarde niet aannemelijk kan maken.

Lees hier meer over de veiling: Schuld van Peter Gillis loopt op tot boven 27 miljoen: 'Het geduld is op'