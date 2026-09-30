Weer klap voor Peter Gillis: veiling vakantieparken gaat definitief door
Ook via een turbospoedappèl heeft Peter Gillis (64) woensdag de gedwongen veiling van zijn drie vakantieparken niet kunnen tegenhouden. Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat de belangen van schuldeiser Marc van Rooi groot zijn. Donderdag gaan de parken dus zoals gepland onder de hamer.
Optimistisch en een klein beetje fel kwam Gillis woensdagmiddag aan bij het hof in Den Bosch. Via een supersnel kort geding probeerde hij de veiling van Prinsenmeer in Ommel, Brugse Heide in Valkenswaard en Stadsresort Valkenburg tegen te houden.
"Dit is de laatste reddingsboei", zei de advocaat van Gillis. Maar deze laatste poging is mislukt en dus gaat de veiling donderdag gewoon door. De drie parken worden geveild door schuldeiser Marc van Rooi omdat Gillis al ruim 1,5 jaar geen cent rente meer heeft betaald. Gillis heeft inmiddels een schuld van ruim 27 miljoen euro.
Taxatie te laag
Gillis en zijn advocaat vinden dat de parken voor veel meer geld verkocht kunnen worden dan uit de huidige taxaties blijkt. Volgens Gillis dreigt de veiling een miljoenenstrop te worden voor hem. De rechter oordeelde dinsdag nog dat Gillis een te lage taxatiewaarde niet aannemelijk kan maken.
Het hof ziet ook geen aanleiding om de veiling op het laatste moment stil te leggen. "Peter Gillis heeft sinds maart 2026 een tegentaxatie kunnen maken. Het is zijn eigen risico geweest dat niet te doen", oordeelde het hof. Daarmee blijft de eerdere beslissing van de rechtbank in stand en kan de veiling doorgaan.
Parken onder de hamer
Schuldeiser Marc van Rooi is daar blij mee. Hij wil na vele loze beloftes van Gillis nu zijn geld terug. Volgens zijn advocaat hoort bij een executieveiling het risico dat de opbrengst lager uitvalt dan de marktwaarde.
Donderdagochtend vanaf elf uur worden de drie vakantieparken één voor één geveild. Volgens de veilingmeester waren er voorafgaand aan de veiling al meerdere onderhandse biedingen, maar die werden allemaal afgewezen door Van Rooi. Duidelijk is dus dat er interesse is, hoeveel potentiële kopers er zijn, kan de veilingmeester niet zeggen.
Lees hier alle verhalen over Peter Gillis.