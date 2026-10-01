Asten en Valkenswaard hopen op nieuwe start voor parken Peter Gillis

De gemeenten Asten en Valkenswaard zijn blij met de veiling van de vakantieparken van Peter Gillis. Op Prinsenmeer in Ommel, dat onder de gemeente Asten valt, en Brugse Heide in Valkenswaard werd donderdag samen 23,75 miljoen euro geboden. Beide gemeenten hopen dat een nieuwe eigenaar de parken weer laat uitgroeien tot aantrekkelijke recreatiebedrijven.

De gemeente Valkenswaard noemt de verkoop van Brugse Heide "een kans voor een nieuwe impuls". Het park is al lange tijd dicht en levert daardoor niets op voor de recreatie in Valkenswaard. Hoop op ondernemer

"We hopen dat de verkoop ruimte biedt aan een ondernemer met een toekomstbestendige visie, die de locatie weer aantrekkelijk maakt voor bezoekers", laat de gemeente weten. Zodra een nieuwe eigenaar zich bij de gemeente meldt, kunnen ze met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het park. Ook de gemeente Asten is positief over de verkoop. De gemeente zegt er altijd op te hebben ingezet dat "een bloeiend recreatiebedrijf terug zou komen dat aan alle vergunningseisen voldoet". Volgens Asten is dat niet alleen belangrijk voor de gedupeerde chaleteigenaren, maar ook voor de lokale middenstand en horeca.

Recreatieve bestemming

Wanneer de parken weer opengaan, is nog onduidelijk. Dat hangt volgens de gemeenten af van de plannen van de nieuwe eigenaren en de vergunningen die daarvoor nodig zijn. Beide gemeenten benadrukken dat de parken een recreatieve bestemming hebben: ze zijn bedoeld voor vakantiegasten. Valkenswaard ziet daarom geen ruimte voor langdurige opvang van asielzoekers of arbeidsmigranten op Brugse Heide.

Gedwongen veiling

De drie vakantieparken van Peter Gillis werden donderdag gedwongen geveild. De ondernemer betaalde sinds januari 2025 geen cent meer voor zijn lening bij Marc van Rooi. Daardoor liep de schuld op tot ruim 27 miljoen euro en eiste Van Rooi zijn geld terug. Het gevolg was de gedwongen veiling.

'Drukste veiling ooit' Veilingmeester Richard Dieteren is tevreden met het verloop van de veilingen. "Dit was onze drukste veiling ooit, er keken tienduizenden mensen live mee." De opbrengst van ruim 27 miljoen euro is een mooi bedrag, stelt Dieteren. "Niemand heeft een bod uitgebracht op de drie parken samen, dan kunnen we concluderen dat de losse parken voor een hoog bedrag zijn weggegaan." De veilingmeester heeft naderhand contact gehad met de advocaat van geldschieter Marc van Rooi. "Ze hebben de biedingen gezien en krijgen nu de hoogste bieders door. Dan gaan ze kijken met welke partijen ze te maken hebben, of ze het ook daadwerkelijk kunnen betalen en of ze goed zijn voor de parken." Dieteren verwacht dat de hoogste bieders ook de daadwerkelijke kopers worden, anders zou Prinsenmeer 6 miljoen euro minder opbrengen.