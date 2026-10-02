Vader is vader niet meer na één klap op feest: Jeroen S. krijgt 1 jaar cel

Jeroen S. (32) uit Den Bosch moet een jaar de cel in voor het neerslaan van een man tijdens een feest in de Brabanthallen, vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Dat is een flinke straf voor één klap, maar de rechtbank vindt dat gepast omdat de 56-jarige man forse hersenschade opliep en niet meer zelfstandig kan leven.

De dochter van de man vertelde tijdens de zitting in een indrukwekkend betoog in een bomvolle rechtszaal hoezeer haar leven en dat van haar broer, moeder en andere familieleden is veranderd. "Hij leeft nog, daar ben ik blij om", vertelde ze aan de rechters. "Maar tegelijk mis ik hem, terwijl hij gewoon naast me zit." De bewuste klap viel vorig jaar in de nacht van 24 op 25 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch. Daar traden tijdens de Nacht van Brabant de grootste Nederlandstalige artiesten op voor zo’n 15.000 mensen. Vader, moeder, zoon en dochter maakten daar een gezellig gezinsuitje van. "Maar we gingen met z’n vieren en we kwamen maar met z’n drieën terug", schetste de dochter. Een domme ruzie aan de bar was de aanleiding voor een grote vechtpartij in de zaal. Bosschenaar Jeroen S. (32) raakte geïrriteerd toen de vader in zijn ogen voordrong aan de bar. Er ontstond een opstootje waar de zoon zich mee bemoeide. Die gaf Jeroen S. een klap op zijn oog, waarna veel mensen zich met de ruzie gingen bemoeien. Er werden klappen en schoppen uitgedeeld, maar de boel werd ook weer gesust en er werden handen geschud.

"Als een baksteen die op een ijsbaan wordt gegooid en het ijs doet barsten."

Jeroen S. was de enige die deze vredestichting niet had meegekregen. Hij was na de klap op zijn oog weggelopen en kwam de familie tegen in een tussenruimte van de Brabanthallen. In de rechtbank verklaarde hij dat hij bang was dat de familie hem nog een keer te grazen zou nemen. In plaats van ervandoor te gaan, rende hij op de vader af en sloeg hem van achteren op zijn kaak, zo zagen getuigen.

De man viel meteen achterover en viel hard met zijn hoofd op het beton. "Als een baksteen die op een ijsbaan wordt gegooid en het ijs doet barsten. Zo hard kwam mijn vader met zijn hoofd op die betonnen vloer terecht", vertelde de dochter. S. beriep zich op noodweer en zei tijdens de zitting dat hij uit angst dan maar zelf de eerste klap uitdeelde. Maar de rechtbank wijst dat beroep op noodweer af. Volgens de rechters zagen de vader en zoon Jeroen S. niet eens aankomen en had S. helemaal de confrontatie niet aan hoeven gaan. Volgens de rechtbank kwam S. aangerend en sloeg hij de vader met volle kracht. Die zag dat niet aankomen en viel met zijn achterhoofd op de betonnen vloer. De rechtbank vindt dat de zogeheten voorwaardelijke opzet is bewezen: als je met zo’n snelheid iemand zo hard raakt, terwijl hij op een betonnen vloer staat, kun je er vanuit gaan dat zoiets flinke gevolgen kan hebben, is de redenatie. En dus wordt S. ook de hersenschade toegerekend.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren