Hoe het OM jaagt op online serie-oplichters: 'Steeds geraffineerder'

Keer op keer mensen oplichten, terwijl politie en justitie in je nek hijgen. Sommige oplichters lijkt het niets uit te maken. Slachtoffers doen aangifte, maar moeten soms lang wachten op gerechtigheid. Bij het Openbaar Ministerie stromen de zaken binnen en is een nieuwe werkwijze nodig om deze geraffineerde vorm van online oplichting aan te pakken. "De meeste officieren zouden met online criminaliteit bezig moeten zijn, daar gaan we nu naartoe", zegt officier van justitie Berkan Atakan.

Atakan houdt zich bezig met gedigitaliseerde criminaliteit en komt veel oplichtingszaken tegen. "Het wordt steeds geraffineerder. Je kunt steeds moeilijker onderscheiden wat echt of nep is." Volgens het CBS waren in 2024 2,4 miljoen mensen in Nederland slachtoffer van online criminaliteit. Oplichting bij het aankopen van spullen springt eruit. Bankhelpdeskfraude, identiteitsfraude en oplichting via Marktplaats of Facebook: officier Atakan ziet het allemaal voorbijkomen. "Het contact wordt vaak online gelegd, geld wordt digitaal overgemaakt en soms volgt fysiek contact." Misbruik van spoedsituatie

Zo ging het ook bij een groep woningzoekenden in Mierlo. Ze plaatsten een wanhopige oproep op Facebook voor woonruimte en in de reacties werd hun een woning aangeboden, die ze gingen bezichtigen. Achteraf bleek het huis helemaal niet van de aanbieder in de reacties te zijn, maar van de woningcorporatie. Atakan gaat niet in op individuele zaken en heeft het dus niet over de mensen in Mierlo. Wel kan hij in het algemeen vertellen over het fenomeen oplichting. "Die wanhoop herkennen oplichters vaak. Ze maken misbruik van een spoedsituatie. Mensen die geen woonruimte hebben, zijn sneller bereid om hun eigen grenzen over te gaan. Ze denken: ik doe dan maar drie aanbetalingen, want straks krijg ik de woning misschien niet", zegt Atakan. Anders aangiftes opnemen

Is het dweilen met de kraan open met zoveel slachtoffers? "We kunnen niet alles meteen oppakken, maar dat betekent niet dat we het in een kast stoppen met een groot slot erop. Als we meer of nieuwe aanwijzingen hebben, kunnen aangiftes op een later moment alsnog worden opgepakt."