PSV-aanvaller Pléa niet meer in actie dit jaar na operatie

PSV-aanvaller Alassane Pléa komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Een woordvoerder van de landskampioen uit Eindhoven bevestigt een bericht van ESPN hierover. Pléa heeft een operatie ondergaan vanwege de blessure die hij onlangs opliep op de training.

De Fransman was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure die hem een groot deel van vorig seizoen had gekost. Plea werd in de zomer van 2025 overgenomen van het Duitse Borussia Mönchengladbach.

Drie duels

De Eindhovenaren betaalden naar verluidt zo'n drie miljoen euro voor hem. Veel plezier heeft PSV nog niet aan de ervaren aanvaller beleefd. Hij speelde pas twee competitiewedstrijden voor de club en één keer in de beker.

Alassane Pléa heeft nog een contract in Eindhoven dat loopt tot medio 2028. Bij zijn presentatie roemde PSV hem om zijn veelzijdigheid als aanvaller. De Fransman speelde in de Duitse Bundesliga, Franse Ligue 1 en Champions League.

Geertruida

De blessure van Nederlands international Lutsharel Geertruida ziet er minder ernstig uit. Het is volgens PSV nog onduidelijk of de verdediger de aankomende wedstrijden in de Eredivisie tegen sc Heerenveen en RB Leipzig in de Champions League haalt.