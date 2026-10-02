OM koerst af op tbs met dwangverpleging in zaak rond dood Sam (24) uit Oss

Het Openbaar Ministerie (OM) wil tbs met dwangverpleging eisen tegen Rick van R. (29) voor betrokkenheid bij de dood van de jonge moeder Sam van Buul uit Oss. Dat bleek vrijdag tijdens de vierde tussentijdse zitting op de rechtbank in Rotterdam.

Rijnmond Geschreven door

Bij Rick van R. is een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken vastgesteld. Volgens de psychiater die hem onderzocht, is de kans dat hij opnieuw ontspoort groot. De verdachte kampt ook met een alcoholprobleem. Vanwege al die factoren is het advies: gedwongen opname in een tbs-kliniek. Van R., die een relatie had met Sam van Buul, is in het verleden twee keer veroordeeld voor ernstige agressie. Zo stak hij iemand neer omdat die hem geen 'boks' gaf als begroeting. Ook deze feiten weegt het OM mee bij het formuleren van de strafeis. De advocaat van Rick van R. vindt een tbs-maatregel niet op zijn plaats. "Dit was een ongeluk." Auto tegen betonrand

De 24-jarige Sam kreeg op 9 november vorig jaar een kogel in haar hoofd. De vrouw reed, samen met Rick van R. en een andere man, in een Suzuki Alto op het Kralingseplein in Rotterdam. De drie wilden een avondje gaan stappen.

Rick zou dronken in de wagen hebben gezeten. Sam was de chauffeur van de Suzuki, die met een snelheid van 131 kilometer per uur tegen een betonrand knalde. De jonge moeder werd na de beschieting gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze. Op de handen van zowel Rick als Sam zijn schotresten gevonden. Daar moet nog verder onderzoek naar worden gedaan. Het gebruikte wapen was volgens het OM een pistool, waarmee 'automatisch vuren mogelijk was'. Het wapen is hoogstwaarschijnlijk per ongeluk afgegaan toen Rick dit van Sam wilde afpakken. Wapen nooit gevonden

De verdachte beweert dat hij het pistool in de bewuste nacht met een slingerworp heeft weggegooid. Maar op en om het Kralingseplein is nooit een wapen gevonden. Ook de telefoon van Van R. is altijd spoorloos gebleven. De nabestaanden van Sam verwijten de verdachte dat hij zich na de crash van de Suzuki niet om zijn vriendin bekommerde en alleen maar bezig was met het wegmaken van bewijsmateriaal. Rick van R. is niet alleen door een psychiater onderzocht, maar ook door een psycholoog. De laatste heeft - tot verbazing van het OM - geen tbs-advies gegeven. Justitie heeft de expert om opheldering gevraagd en verzocht de rechtbank vrijdag om de psycholoog te mogen horen als de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De drie rechters stemden daar mee in. Nabestaanden Sam massaal bij zitting

Rick van R. was niet in de zittingszaal aanwezig, schrijft Rijnmond. Hij volgde de pro forma via een videoverbinding in de gevangenis waar hij vastzit. Nabestaanden van Sam waren, zoals altijd, massaal naar Rotterdam afgereisd. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 6 januari. Vermoedelijk zullen dan ook veel belangstellenden uit de kring van Rick van R. aanwezig zijn. Om confrontaties tussen beide partijen te voorkomen, wil de rechtbank twee 'meekijkzalen' in het leven roepen.