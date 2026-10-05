Geweld tegen jonge vrouw onopgelost, wordt cold case: 'Geen doorbraak'

Het strafrechtelijk onderzoek naar ernstig geweld tegen een jonge vrouw in het buitengebied tussen Veldhoven en Waalre is stopgezet. Dat laat de politie maandag weten. De vrouw ging 24 maart rond half negen hardlopen en werd om half twaalf hevig ontdaan gevonden door omstanders in het centrum van Waalre.

'Geen doorbraak' De politie zette een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op, dat bestond uit 25 rechercheurs. Het onderzoek is in samenspraak met het Openbaar Ministerie nu beëindigd. De politie laat weten dat ondanks de inspanningen van het TGO, alle opsporingshandelingen niet hebben geleid tot een doorbraak.

De jonge vrouw uit Veldhoven werd het slachtoffer van ernstig geweld in de omgeving van de Broekhovenseweg, Volmolenweg en de Riethovensedijk. De politie ging uit van één dader .

"Alle beschikbare sporen en tips zijn door tientallen rechercheurs nagelopen in het onderzoek. Ook bracht een passantenonderzoek op 14 april ons niet dichter bij de oplossing van de zaak", aldus een woordvoerder van de politie.

Verder heeft de politie onder meer camerabeelden bekeken, getuigen gesproken en verklaringen afgenomen. "Helaas zijn er voor nu geen richtingen meer die we uit kunnen lopen. Dan moet je concluderen dat we de capaciteit elders moeten inzetten."

'Ernstig geweldsmisdrijf'

De politie heeft 'in het belang van het onderzoek' nooit iets bekend gemaakt over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer. Ook is nooit bekendgemaakt wat er exact zou zijn gebeurd. Ook nu het onderzoek is stopgezet, wil de politie daar niet meer informatie over kwijt. Met name omdat het om daderinformatie gaat.

De zaak heeft voor nu de status van cold case gekregen. Bij nieuwe sporen, getuigen of inzichten wordt de zaak opnieuw bekeken.