Veel verdriet om overlijden Paul Kagie (71): ‘Hij was een van mijn matties’

De Bossche politiek reageert geschokt en verdrietig op het plotselinge overlijden van oud-wethouder en oud-raadslid Paul Kagie. Politieke collega’s noemen hem een bevlogen bestuurder, een verbinder en vooral een warme man. “Hij laat een enorme leegte achter”, zegt Judith Hendrix van De Bossche Groenen.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Kagie werd 71 jaar. Zijn lichaam werd maandagochtend gevonden in een sloot. Aan het einde van de middag werd bekend dat het om de prominente Bosschenaar ging. Judith Hendrix zat ongeveer 25 jaar samen met Kagie in de gemeenteraad. Het nieuws kwam hard aan. “Ik ben er helemaal kapot van. Hij was een van mijn matties.” Volgens haar ging hun band veel verder dan alleen de politiek. “Paul was een fijne collega, maar ook een heel goede vriend. Hij toonde interesse in jou als mens.” Politieke verschillen stonden dat nooit in de weg. “Mensen denken vaak dat je in de politiek altijd tegenover elkaar staat. Maar zo was Paul niet. Hij kon de persoon en het raadslid heel goed van elkaar scheiden.” Ze noemt hem een echte gentleman en een buitengewoon intelligente politicus. “We konden inhoudelijk anders naar dingen kijken, maar we waren allebei van de ombudspolitiek. Opkomen voor mensen. Daar konden we elkaar echt in vinden.”

"Politiek zat in zijn haarvaten en porieën."

Ook Sjef van Creij van Gewoon Gedreven werkte zo’n twintig jaar met Kagie samen. Hij hoorde het nieuws van burgemeester Jack Mikkers. “Hij zei: ik heb slecht nieuws. Ik dacht eerst nog dat het over raadsvragen ging. Toen kwam dit. Het was een donderslag.”

Van Creij noemt Kagie een 'politiek dier'. “Het zat in zijn haarvaten en poriën. Hij ademde politiek uit.” Ook als ze het inhoudelijk niet eens waren, zochten ze elkaar volgens hem op. “Hij keek altijd: waarin kunnen we elkaar wel versterken? Dat verbinden zat echt in hem.” Kagie was volgens Van Creij bovendien heel direct. “Als ik iets voorstelde wat hij niet zag zitten, dan zei hij dat gewoon. Met goede argumenten. Hij keek je recht in de ogen en zei: dat gaan we niet doen. Die openheid waardeerde ik enorm.” Hoewel Kagie in maart stopte als raadslid, keerde hij terug als commissielid. “Hij kon het niet laten”, zegt Van Creij. “De politiek kon hij toch niet missen.”

"Paul was een bevlogen, uitgesproken en herkenbaar lokaal politicus"

Ook de VVD-fractie van Den Bosch staat stil bij het overlijden van Kagie. De partij kijkt met 'groot respect' terug op zijn bijna veertig jaar lange betrokkenheid bij de Bossche politiek en het openbaar bestuur. "Paul was een bevlogen, uitgesproken en herkenbaar lokaal politicus", schrijft de VVD. Volgens de partij wilde Kagie met zijn scherpe blik en vasthoudendheid altijd 'het naadje van de kous weten en de onderste steen boven krijgen'. De VVD roemt ook de manier waarop Kagie het politieke debat voerde. "Vanuit grote betrokkenheid en met een sterke overtuiging om op te komen voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch."

"Hij zette zich met hart en ziel in voor de stad."