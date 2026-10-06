Deze werknemers werden ontslagen, maar kregen hun gelijk bij de rechter

Een uitzendkracht is ten onrechte op staande voet ontslagen. Hij werd verdacht van het stelen van twee boxershorts uit een kledingmagazijn in Oud Gastel. Maar zijn daaropvolgende ontslag bleek niet terecht. Hij krijgt nu ruim tienduizend euro. En het is niet voor het eerst dat een ontslag achteraf onterecht bleek in Brabant.

Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Jongen (14) komt niet opdagen op werk

Een 14-jarige jongen werd in 2014 op staande voet ontslagen omdat hij niet kwam opdagen op zijn bijbaantje. De jongen verdiende wat bij door op zaterdagen te werken voor de Tilburgse slagerijketen Fons Pessers. Zijn baas verwachtte natuurlijk wel dat hij gewoon kwam opdagen. Dat deed hij niet. De vader van de jongen liet het niet bij dat ontslag zitten en spande een rechtszaak aan. Met succes: de rechtbank in Breda oordeelde dat het ontslag op staande voet onterecht was. De slager moest 428 euro aan de jongen betalen.

Archieffoto: Karin Kamp.

Werknemer van TU/e volgens hof onterecht ontslagen

Een hoofddocent van de TU Eindhoven (TU/e) kreeg eerder dit jaar met terugwerkende kracht zijn baan terug. De docent werd ontslagen vanwege een volgens de TU/e onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie na een jarenlange ruzie over zijn functioneren. Het hof oordeelde later dat die verstoring onvoldoende reden was voor ontslag. De rechters waren daarnaast kritisch over de leidinggevenden van de docent. "De hele gang van zaken heeft geleid tot een onveilige werksituatie", stelden ze vast.

Ook ontslag van NAC-medewerker blijkt onterecht

Dan eentje diep uit het archief. In 2009 moest voetbalclub NAC Breda oud-keeper Ton van Eenennaam weer in dienst nemen als stadionbeheerder. NAC voerde als ontslagreden aan dat de oud-keeper had gefraudeerd met de administratie van taakstraffen die in het stadion werden uitgevoerd en dat hij zonder toestemming NAC-kleding en sponsorkaarten had weggegeven. Daar ging de rechter later niet in mee. Volgens de kantonrechter was er onvoldoende bewijs voor de beschuldigingen van diefstal en fraude door Van Eenennaam. De rechter verweet NAC bovendien dat er nooit met de stadionbeheerder over de verdenkingen was gesproken. Op één incident na was er in zijn jarenlange dienstverband nooit sprake geweest van problemen met zijn functioneren. Wel liet NAC hem maandenlang observeren.

Archieffoto: Hans Janssen.