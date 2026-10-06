Deze werknemers werden ontslagen, maar kregen hun gelijk bij de rechter
Een uitzendkracht is ten onrechte op staande voet ontslagen. Hij werd verdacht van het stelen van twee boxershorts uit een kledingmagazijn in Oud Gastel. Maar zijn daaropvolgende ontslag bleek niet terecht. Hij krijgt nu ruim tienduizend euro. En het is niet voor het eerst dat een ontslag achteraf onterecht bleek in Brabant.
Jongen (14) komt niet opdagen op werk
Een 14-jarige jongen werd in 2014 op staande voet ontslagen omdat hij niet kwam opdagen op zijn bijbaantje. De jongen verdiende wat bij door op zaterdagen te werken voor de Tilburgse slagerijketen Fons Pessers. Zijn baas verwachtte natuurlijk wel dat hij gewoon kwam opdagen. Dat deed hij niet.
De vader van de jongen liet het niet bij dat ontslag zitten en spande een rechtszaak aan. Met succes: de rechtbank in Breda oordeelde dat het ontslag op staande voet onterecht was. De slager moest 428 euro aan de jongen betalen.
Werknemer van TU/e volgens hof onterecht ontslagen
Een hoofddocent van de TU Eindhoven (TU/e) kreeg eerder dit jaar met terugwerkende kracht zijn baan terug. De docent werd ontslagen vanwege een volgens de TU/e onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie na een jarenlange ruzie over zijn functioneren.
Het hof oordeelde later dat die verstoring onvoldoende reden was voor ontslag. De rechters waren daarnaast kritisch over de leidinggevenden van de docent. "De hele gang van zaken heeft geleid tot een onveilige werksituatie", stelden ze vast.
Ook ontslag van NAC-medewerker blijkt onterecht
Dan eentje diep uit het archief. In 2009 moest voetbalclub NAC Breda oud-keeper Ton van Eenennaam weer in dienst nemen als stadionbeheerder. NAC voerde als ontslagreden aan dat de oud-keeper had gefraudeerd met de administratie van taakstraffen die in het stadion werden uitgevoerd en dat hij zonder toestemming NAC-kleding en sponsorkaarten had weggegeven.
Daar ging de rechter later niet in mee. Volgens de kantonrechter was er onvoldoende bewijs voor de beschuldigingen van diefstal en fraude door Van Eenennaam. De rechter verweet NAC bovendien dat er nooit met de stadionbeheerder over de verdenkingen was gesproken. Op één incident na was er in zijn jarenlange dienstverband nooit sprake geweest van problemen met zijn functioneren. Wel liet NAC hem maandenlang observeren.
Stephanie meldt zich ziek voor bruiloft
Dan de bekende zaak van Stephanie uit Den Bosch. Zij werd in 2023 ontslagen door Transavia nadat ze zich ziek had gemeld voor de bruiloft van haar oom. De purser wilde heel graag naar de bruiloft, maar kreeg geen vrij van Transavia. Daarom meldde ze zich, na diverse verzoeken, ziek op de dag van de bruiloft en ging ze toch naar het feest. Dat leidde tot haar ontslag.
De rechter vond het ontslag aanvankelijk terecht, maar het hof kwam in 2024 tot een andere conclusie: het contract had niet ontbonden mogen worden. Die conclusie werd getrokken nadat een psycholoog had vastgesteld dat Stephanie last had van psychische klachten en daardoor niet juist handelde. Doordat Stephanie arbeidsongeschikt was, mocht het contract niet worden ontbonden.
Ontslag directeur woningcorporatie onterecht
Woningcorporatie Laurentius ontsloeg directeur Joop Peijen in oktober 2012. Toch was dat niet terecht, oordeelde het hof een jaar later. Laurentius moest de directeur zelfs blijven doorbetalen na zijn ontslag.
De rechtbank in Breda oordeelde eerder dat het ontslag op staande voet wel terecht was. Peijen leverde extra bewijs aan tijdens het hoger beroep. Het hof ging daardoor twijfelen aan de verklaringen van vijf betrokken medewerkers.
"Er zijn serieuze vragen te stellen bij de volledigheid van de verklaringen van de medewerkers. Laurentius heeft op geen enkele wijze rekening gehouden of willen houden met een weerwoord. Alleen de subjectieve beleving van de medewerkers is te dun om een ontslag op staande voet te kunnen baseren", aldus het strenge vonnis destijds.