Veel hogere straf na fatale straatrace: vrouw bij crash uit auto geslingerd

Mark van R. (26) uit Macharen en Bram C. (24) uit Uden moeten allebei tweeënhalf jaar de cel in voor een dodelijke aanrijding vier jaar terug in Oss. Ook raken beide mannen twee jaar hun rijbewijs kwijt. In tegenstelling tot de rechtbank, acht het gerechtshof bewezen dat de twee aan het straatracen waren. Daarom kreeg dinsdag in hoger beroep niet alleen Mark, maar ook Bram een flinke celstraf.

Mark R. reed met een vaart van tussen de 141 en 163 kilometer per uur door rood, zo bleek uit onderzoek. En Bram C. met 115 tot 127 kilometer per uur. Beiden passeerden ongeveer tegelijkertijd het rode stoplicht. In zijn witte Mercedes knalde Mark vol op de Volkswagen Caddy waarin Senna de kruising overstak. Zij werd uit de auto geslingerd en overleed ter plekke .

De mannen scheurden in de nacht van 3 september 2022 door Oss en haalden elkaar steeds in. De verkeerslichten op de kruising van de Vorstengrafdonk en de Graafsebaan in Oss stonden voor de mannen al 85 seconden op rood toen de 22-jarige Senna, in een auto van het beveiligingsbedrijf waarvoor ze werkte, de kruising opreed.

Bram stopte nog met zijn grijze Mercedes en liep naar de Volkswagen, maar stapte daarna weer in en reed weg om even later pas met 112 te bellen. Justitie wilde hem daarom ook vervolgen voor het verlaten van de plaats van een ongeval. Maar het gerechtshof ging daar niet in mee omdat Bram zich ruim binnen de wettelijke 12 uur meldde op de plek van het ongeval en kenbaar maakte dat hij daarbij betrokken was.

'Reden als gekken'

Getuigen hadden de mannen voor het fatale ongeluk al hard zien rijden over de Graafsebaan in Oss. Zij vonden het erop lijken dat ze met elkaar aan het racen waren. Bram verklaarde dat hij die andere auto, die van Mark, niet vertrouwde en dat hij gas bij gaf om veilig thuis te komen. Mark kon het zich allemaal niet meer herinneren, vertelde hij tijdens de zitting.

De officier van justitie zag tijdens de rechtszaak op videobeelden van verschillende locaties dat de mannen vooral met elkaar bezig waren en elkaar steeds inhaalden, wegdrukten en weer naast elkaar reden en dat met hoge snelheden. Getuigen verklaarden ook over een straatrace, waarbij de mannen ‘als gekken reden’.

Toch straatracen

Justitie wilde beide mannen de cel in, omdat ze een straatrace hielden. Maar, de rechtbank zag daar in september 2024 te weinig bewijs voor. De twee hadden geen afspraken gemaakt en kenden elkaar niet. Mark van R. werd veroordeeld tot twee jaar cel en anderhalf jaar geen rijbewijs. Bram C. kreeg negen maanden rijontzegging, een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier weken.

Het openbaar ministerie ging in beroep tegen deze uitspraak van de rechtbank. Het gerechtshof vindt het nu wel bewezen dat Mark en Bram aan het straatracen waren. En omdat ze dat met tweeën deden en allebei roekeloos rijgedrag vertoonden, worden ze allebei even zwaar gestraft. Mark botste in deze fatale nacht op Senna, maar dat had volgens het gerechtshof net zo goed Bram kunnen zijn.