Hennie de Laat 'stierf vreselijke dood': 10 jaar cel voor Werner de R.

Hennie de Laat (58) uit Tilburg werd eind 2017 op brute wijze om het leven gebracht. Bijna negen jaar later is Werner de R. daarvoor veroordeeld. De rechtbank in Breda legde hem woensdagochtend tien jaar cel op voor doodslag. Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar geëist.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Veel familieleden van Hennie waren woensdag bij de uitspraak aanwezig. Werner zelf was er niet. Ook zijn advocaat ontbrak. Hennie werd op zaterdagavond 23 december 2017 dood gevonden bij garageboxen aan de Hoogvensestraat in Tilburg. Ze was meerdere keren gestoken en haar hals was doorgesneden. Volgens de rechtbank moet ze in haar laatste minuten veel angst hebben gehad. De rechtbank sprak woensdag van een "vreselijke en gewelddadige dood". Werner kende Hennie goed en zag haar volgens de rechtbank zelfs als een soort stiefmoeder. Schuld over cocaïne

Hennie en Werner hadden die avond afgesproken omdat er een conflict was over een schuld. Volgens het Openbaar Ministerie verdiende Hennie naast haar uitkering geld met de verkoop van cocaïne. Werner kocht drugs bij haar en had nog een schuld openstaan. Werner verklaarde eerder dat Hennie hem die avond een zakje cocaïne had gegeven. Daarbij zou ze zijn handen hebben vastgepakt. Volgens hem kon zijn DNA daardoor bij haar nagels terecht zijn gekomen. Juist dat DNA speelde een belangrijke rol in de zaak. Op negen van de tien nagels van Hennie werd DNA van zowel haarzelf als Werner gevonden. De rechtbank vindt het veel waarschijnlijker dat dat DNA bij een gevecht of worsteling met Werner op haar handen terechtkwam dan alleen bij het overhandigen van cocaïne. Hennie verweerde zich

Volgens de rechtbank zijn er ook duidelijke aanwijzingen dat Hennie zich tegen haar belager heeft verzet. Op haar handen zaten verwondingen die daarbij passen.

De rechtbank keek daarom naar verschillende scenario's. Zo werd onderzocht of Werner zijn DNA alleen bij het overhandigen van cocaïne had achtergelaten en Hennie daarna door iemand anders zou zijn aangevallen. Maar volgens deskundigen past het DNA veel beter bij een scenario waarin Hennie en Werner zelf met elkaar hebben geworsteld. De rechtbank twijfelt niet aan de betrouwbaarheid van dat onderzoek. Wel benadrukten de rechters dat het DNA alleen niet voldoende is voor een veroordeling. Daarom werd ook naar ander bewijs gekeken. Geen alibi

De rechtbank zegt dat Werner geen alibi had voor de tijd dat Hennie om het leven werd gebracht. Werner verklaarde dat hij rond die tijd in een kelder bij het huis van zijn ex-vriendin was. Daar zou hij cocaïne hebben gebruikt en bier hebben gedronken. Niemand kon echter bevestigen dat hij daar op dat moment daadwerkelijk was. Ook viel zijn kleding die avond op. Rond half negen zou Werner nog een jas of trui hebben gedragen. Toen hij later bij andere mensen aankwam, droeg hij alleen een T-shirt. Het was die avond koud. Volgens de rechtbank heeft hij nooit aannemelijk kunnen uitleggen waarom hij zijn bovenkleding niet meer droeg. Gedrag na haar dood

Ook zijn gedrag na de dood van Hennie woog mee. Werner verklaarde volgens de rechtbank niet consequent over waar hij die avond op welke tijd was geweest. Ook zocht hij later tijdens het uitgaan op de telefoon van iemand anders naar 112-meldingen. Daarnaast probeerde hij volgens de rechtbank een vriendin ervan te overtuigen dat hij eerder ergens was geweest dan daadwerkelijk het geval was. De rechtbank concludeert dat Werner na de dood van Hennie in haar auto heeft gezeten. Daarna zou hij zo snel mogelijk naar een andere plek zijn gegaan om een alibi te creëren, zich van kleding hebben ontdaan en van auto zijn gewisseld. Omdat er op de nagels van Hennie geen DNA van een onbekende derde persoon werd gevonden, komt de rechtbank tot de conclusie dat Werner degene is geweest met wie zij heeft gevochten.

Werner de R. staat terecht voor de dood op Hennie de Laat (Tekening: Adrien Stanziani).