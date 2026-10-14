Voorarrest van Jelle D. opnieuw verlengd na dood bewoners Joris Zorg

Verpleger Jelle D. blijft langer vastzitten. D. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van Joris Zorg in Oirschot. De rechtbank in Den Bosch heeft zijn voorarrest woensdag met 45 dagen verlengd.

D. werd eind augustus van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. Een van de overleden bewoners werd op 21 augustus, twee dagen voordat D. werd opgepakt, gevonden in het zorgcentrum in Oirschot. De politie ging al snel uit van een niet-natuurlijke dood en startte een onderzoek.

Het voorarrest van D. is al twee keer eerder verlengd. Hij zit sinds zijn aanhouding al ruim twee maanden vast.

Wie is Jelle?

Jelle D. begon tien jaar geleden als vakantie- en zorghulp bij Joris Zorg. Daarna volgde hij de opleiding 'helpende', groeide hij door naar de functie van 'helpende plus' en deed hij vervolgens de opleiding verzorgende IG, Verzorgende Individuele Gezondheidszorg .