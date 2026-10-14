Voorarrest van Jelle D. opnieuw verlengd na dood bewoners Joris Zorg
Verpleger Jelle D. blijft langer vastzitten. D. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van Joris Zorg in Oirschot. De rechtbank in Den Bosch heeft zijn voorarrest woensdag met 45 dagen verlengd.
D. werd eind augustus van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. Een van de overleden bewoners werd op 21 augustus, twee dagen voordat D. werd opgepakt, gevonden in het zorgcentrum in Oirschot. De politie ging al snel uit van een niet-natuurlijke dood en startte een onderzoek.
Het voorarrest van D. is al twee keer eerder verlengd. Hij zit sinds zijn aanhouding al ruim twee maanden vast.
Wie is Jelle?
Jelle D. begon tien jaar geleden als vakantie- en zorghulp bij Joris Zorg. Daarna volgde hij de opleiding 'helpende', groeide hij door naar de functie van 'helpende plus' en deed hij vervolgens de opleiding verzorgende IG, Verzorgende Individuele Gezondheidszorg .
Daarna ging hij werken als verzorgende IG en leerlingbegeleider, vertelde hij eerder in een video van Joris Zorg die online staat
Reactie Joris Zorg
Een woordvoerder van Joris Zorg in Oirschot liet in de dagen na de arrestatie weten "ontzettend geschrokken" te zijn van het nieuws: "Voor de nabestaanden van de overleden bewoners is dit natuurlijk vreselijk nieuws."
Het woonzorgcentrum gaat er niet vanuit dat Jelle D. betrokken is bij nog meer overlijdens. Het Openbaar Ministerie (OM) sluit dat nog niet uit.
Afleveringen verwijderd
Talpa verwijderde na de arrestatie van Jelle D. alle de afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten waarin D. is te zien, van alle streamigsdiensten. De eerste 39 afleveringen van het eerste seizoen zijn sindsdien niet meer te zien op de platformen KIJK.nl en NLZIET.
Jelle deed vanaf eind oktober 2023 twee maanden mee aan het SBS-programma.
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