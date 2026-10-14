Van kruipruimte tot bosjes: hennepkwekerijen gevonden op bizarre plekken

Buurtbewoners reageren dinsdag vol verbazing op de vondst van de ondergrondse hennepkwekerij in de achtertuin van hun buren in Demen, bij Oss. “Het zijn vriendelijke mensen, ze zwaaien altijd en we hebben nooit iets gemerkt”, vertellen ze tegen een verslaggever van Omroep Brabant. Het is bepaald niet de eerste keer dat een hennepkwekerij op een bijzondere plek wordt ontdekt in onze provincie.

In huis van raadslid Op 24 maart vorig jaar vond de politie een hennepkwekerij in het huis van raadslid en fractievoorzitter Martien Vromans van SamenLokaal in Vught. Er werden meer dan duizend planten gevonden. Vromans verhuurde zijn huis en was geen verdachte in de zaak. Al snel werd een 36-jarige man opgepakt. Hij bleek onrechtmatig in Nederland te wonen en is teruggestuurd naar zijn land van herkomst.

Achter verborgen muur

In Valkenswaard werd in oktober 2024 een grote kwekerij ontdekt bij een natuursteenbedrijf. De kwekerij zat diep verstopt in het pand achter een deels doorgebroken muur. De politie kwam niet zomaar binnen. Ze moesten door smalle gangetjes, via trappen en zolderluiken om bij de geïsoleerde ruimte te komen. In totaal stonden er zo’n 1300 planten. De stroom werd illegaal afgetapt.

In de bosjes

In het buitengebied van Netersel rook een voorbijgangster op 19 augustus 2024 een wietlucht. Ze ging op onderzoek uit en vond in de bosjes een heuvel met daaronder een ondergrondse hennepkwekerij. De restanten van de planten stonden tot twee meter onder de grond. Dertig meter verderop stond een stroomhuisje waar de teler illegaal stroom aftapte. Hij had een volledige afzuigingsinstallatie aangelegd en isolatiemateriaal aangebracht in de container.