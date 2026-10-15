Gemeente dreigt omstreden hondenfokker met boetes als hij niet snel stopt

De omstreden hondenfokker uit Best moet stoppen met het fokken en verkopen van honden. Dat meldt dierenrechtenorganisatie House of Animals en wordt bevestigd door de fokker. De gemeente stelt dat het bedrijfsmatig fokken van honden niet is toegestaan op de huidige locatie en dat de fokkerij voor 15 februari 2027 dicht moet. Eerder bleek na onderzoek van Omroep Brabant dat de gemeente al jaren op de hoogte was van de praktijken van de fokker, maar niet optrad.

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Het perceel waar de fokkerij is gevestigd, heeft als bestemming agrarisch bedrijf. Deze bestemming staat niet toe dat daar een hondenfokkerij is gevestigd. Dierenrechtenorganisatie House of Animals diende daarom een handhavingsverzoek in. Daar heeft de gemeente nu op gereageerd. De gemeente Best is al dagenlang onbereikbaar voor commentaar.

Wat ontdekte Omroep Brabant? Omroep Brabant publiceerde eerder verhalen over de hondenfokker. Meerdere gedupeerden vertelden dat zij bij de aankoop van een pup zijn misleid. Zo werd gezegd dat de honden in huiselijke kring opgroeiden, terwijl ze in werkelijkheid nauwelijks gesocialiseerd waren en onder de vlooien zaten. Ook bleken tientallen pups besmet met de darmparasiet Giardia. In meerdere gevallen werd zelfs een ernstig zieke pup verkocht. De omstreden fokker fokt al tientallen jaren honden op zijn terrein. In een milieuvergunning werd uitgegaan van 85 honden, zo blijkt uit documenten die Omroep Brabant via een Woo-verzoek heeft opgevraagd bij de gemeente Best. Bij een inspectie in 2023 door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werden bij de fokker 106 volwassen honden en 82 pups geteld. Dat zijn 103 honden meer dan de fokker in de milieuvergunning had opgegeven. Ook bleek dat de gemeente hier al jaren van op de hoogte was.