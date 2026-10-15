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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Auto vliegt in brand op A58, file van Breda naar Tilburg | Huis omsingeld en deur geforceerd maar geen verdachte van steekpartij

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:45

Auto vliegt in brand op A58, file van Breda naar Tilburg

De A58 van Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum-West is donderdagochtend weer vrij na een autobrand. Het verkeer kan weer doorrijden. 

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05:48

Huis omsingeld en deur geforceerd maar geen verdachte van steekpartij

In de zoektocht naar een verdachte van een steekpartij in Eindhoven, is de politie woensdagnacht een huis binnen gevallen aan de Abel Tasmanstraat in Valkenswaard. Terwijl de straat blauw zag van de agenten en ze met felle lampen bij het huis naar binnen schenen, kregen ze geen contact met de bewoner. Die lag kennelijk zo vast te slapen dat het bijna een uur duurde voordat er contact was. 

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