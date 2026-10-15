LIVE 112-nieuws | Auto vliegt in brand op A58, file van Breda naar Tilburg | Huis omsingeld en deur geforceerd maar geen verdachte van steekpartij

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In de zoektocht naar een verdachte van een steekpartij in Eindhoven, is de politie woensdagnacht een huis binnen gevallen aan de Abel Tasmanstraat in Valkenswaard. Terwijl de straat blauw zag van de agenten en ze met felle lampen bij het huis naar binnen schenen, kregen ze geen contact met de bewoner. Die lag kennelijk zo vast te slapen dat het bijna een uur duurde voordat er contact was.

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