Maarten van der Weijden over nieuw boek: 'Open en kwetsbaar verhaal'

"Daar is-ie dan", zegt Maarten van der Weijden over zijn boek dat sinds donderdag in de boekwinkel ligt. In De laatste slag blikt de zwemmer uit Vught terug op de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen tien jaar.

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De olympisch kampioen heeft in een video op Instagram zijn boek in handen. "Ik vind het gek", zegt hij. Voor hem voelt zijn boek "een beetje dubbel". Van der Weijden doelt op de pieken en dalen die erin worden beschreven. 'Trots en dankbaar'

Zo noemt hij zijn gezwommen Elfstedentochten en de 18 miljoen euro die hij met zijn stichting heeft ingezameld voor kankerpatiënten "euforische verhalen". "Enorm trots en dankbaar", zegt hij daarover. Maar ook "leed" en "pijn" komen voorbij. "Het is een open, heel kwetsbaar verhaal", vertelt de 45-jarige zwemmer. "Het voelt gek dat het allemaal hier in staat."

In het boek is onder meer te lezen dat zijn huwelijk stukliep en dat hij zijn vader en beste vriend verloor aan kanker. Zelf overwon hij acute leukemie. Toen hij nog herstellende was, won hij in 2008 olympisch goud op de 10 kilometer open water. Later zette hij zijn talent in voor het goede doel. Zo zwom hij in 2018 en 2019 de Elfstedenzwemtocht en zwom hij heen en weer naar Engeland. Definitief gestopt

Maarten van der Weijden kondigde vorige week aan definitief te stoppen met zijn zwemtochten voor het goede doel. Ook maakte hij bekend te stoppen met het inzamelen van geld voor de Maarten van der Weijden Foundation. De stichting blijft wel bestaan. In augustus sprong hij nog in het water om door 22 steden te zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Door misselijkheid en buikklachten moest hij de tocht onderbreken. Kort daarna hervatte hij de zwemuitdaging, maar zijn klachten werden erger. Van der Weijden besloot daarop definitief te stoppen met zijn allerlaatste zwemactie.