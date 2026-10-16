Fassbender failliet, jaar na overname activiteiten Taxi Van Gerwen

Het Eindhovense taxibedrijf Fassbender, dat onder meer leerlingenvervoer in Veldhoven, Heeze-leende en Oirschot verzorgt, is failliet verklaard. Het bedrijf nam vorig jaar juist een groot deel van het vervoer over van Taxi van Gerwen, nadat dat bedrijf failliet werd verklaard. Het is het zoveelste faillissement in een reeks van overnames en doorstarts binnen de Brabantse taxibranche.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Fassbender was van oorsprong een Eindhovens bedrijf in touringcarverhuur en personenvervoer. Door de overname van een groot deel van Taxi Van Gerwen vorig jaar kreeg het bedrijf ook een belangrijke rol in het leerlingenvervoer in de regio. Wat het faillissement betekent voor dat vervoer, is nog niet duidelijk. Of de ritten voorlopig doorgaan en hoe het vervoer op langere termijn wordt geregeld, moet de komende tijd blijken. De rechtbank heeft mr. M.W. Steenpoorte aangesteld als curator.