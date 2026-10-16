Fassbender failliet, jaar na overname activiteiten Taxi Van Gerwen
Het Eindhovense taxibedrijf Fassbender, dat onder meer leerlingenvervoer in Veldhoven, Heeze-leende en Oirschot verzorgt, is failliet verklaard. Het bedrijf nam vorig jaar juist een groot deel van het vervoer over van Taxi van Gerwen, nadat dat bedrijf failliet werd verklaard. Het is het zoveelste faillissement in een reeks van overnames en doorstarts binnen de Brabantse taxibranche.
Fassbender was van oorsprong een Eindhovens bedrijf in touringcarverhuur en personenvervoer. Door de overname van een groot deel van Taxi Van Gerwen vorig jaar kreeg het bedrijf ook een belangrijke rol in het leerlingenvervoer in de regio.
Wat het faillissement betekent voor dat vervoer, is nog niet duidelijk. Of de ritten voorlopig doorgaan en hoe het vervoer op langere termijn wordt geregeld, moet de komende tijd blijken. De rechtbank heeft mr. M.W. Steenpoorte aangesteld als curator.
Redder van Taxi Van Gerwen
Fassbender stapte vorig jaar in de taxibranche toen het een groot deel van de activiteiten van het failliete Taxi Van Gerwen overnam. Volgens eigenaar Twan Fassbender ging het destijds om ongeveer zestig procent van het bedrijf. Naast vervoerscontracten gingen ook voertuigen en medewerkers mee naar de nieuwe eigenaar.
Taxi Van Gerwen was kort daarvoor omgevallen. Het bedrijf verzorgde onder meer leerlingen- en ziekenvervoer vanuit vestigingen in Zeeland en Eindhoven. Volgens directeur Marco van Gerwen speelden hoge personeelskosten, stijgende brandstofprijzen, coronaschulden en belastingschulden een belangrijke rol bij het faillissement.
Eerder ook al Cibatax
De keten van overnames en faillissementen begon al eerder. Van Gerwen nam in 2023 het failliete Eindhovense taxibedrijf Cibatax over. Daarmee bleef een deel van de werkzaamheden behouden en konden ook banen worden gered.
Cibatax was destijds voor de derde keer in acht jaar failliet gegaan. Volgens de curator kampte het bedrijf met meerdere problemen tegelijk, waaronder teruglopende ritten na de coronaperiode, stijgende brandstofprijzen, personeelstekorten en belastingschulden.