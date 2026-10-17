Buren zagen vondst dode vrouw niet aankomen: 'Hoorden ze vaak schreeuwen'

Buurtbewoners zijn zaterdagochtend onder de indruk van de vondst van een dode vrouw (50) in een huis aan De Els in Beek en Donk. De 56-jarige bewoner van het huis is aangehouden. Buurman Rini hoorde de twee vaker ruziemaken, maar had nooit gedacht dat het zo mis zou kunnen gaan. "Je verwacht het niet in zo'n dorp als Beek en Donk", zegt hij.

Een vrachtwagen van de Forensisch Opsporing van de politie staat zaterdagochtend in de normaal zo rustige straat. Agenten lopen het huis in en uit voor sporenonderzoek. Een kat wordt in een kooi uit het huis gehaald. Bewoners werden vrijdagnacht rond kwart voor twee opgeschrikt door een luid kabaal. "Ik werd wakker van het gebonk van de politie, die de deur probeerde open te breken. Toen ik uit het raam loerde en agenten knikkend naar buiten zag lopen, had ik wel in de smiezen dat het niet goed was", zegt buurman Rini Henraat. Gebonk

Ook een buurmeisje heeft het gebonk gehoord. "Ze zijn best lang bezig geweest met het inbeuken van de deur. Ik heb iets van acht klappen gehoord voordat ze binnen waren", vertelt ze.

Een kat wordt zaterdag uit het huis gehaald (foto: Eva de Schipper / Omroep Brabant).





Agenten vonden in het huis het lichaam van een 50-jarige vrouw uit Tilburg. De 56-jarige bewoner van het huis werd later aangehouden op een andere locatie in de buurt. Een buurvrouw vertelt dat ze weinig contact met hen had. "Ze waren heel erg op zichzelf en er kwam nooit iemand. Niemand weet echt om wat voor mensen het gaat, maar het maakt wel indruk. We hebben maar een uurtje of drie geslapen", zegt ze. Buurt geschokt

Volgens buurman Rini hadden de twee een relatie met elkaar. Ook hoorde hij hen weleens ruziemaken. "Als ze uit de auto stapten en nog niet bij de voordeur waren, hoorden je ze al bekvechten. Dan vertrok ze tien minuten later weer te voet met haar tasje. Ook achter op de plaats hoorde je ze vaak schreeuwen." Als oud-beveiliger houdt Rini zijn straat een beetje in de gaten, maar dat het zo mis zou gaan, had hij nooit verwacht. "Het is nooit in me opgekomen om iemand te bellen dat het daar mis was. Zoiets gebeurt in Rotterdam en Amsterdam, maar je verwacht het niet in zo'n rustig dorp als Beek en Donk." Hij houdt er een raar gevoel aan over. Ook zijn vrouw heeft er niet van geslapen. Buurman Geert heeft de man en vrouw ook weleens horen schreeuwen en schelden, maar ook hij had dit nooit zien aankomen. "Ik ben wel iemand die er iets van zou zeggen als ik het niet zou vertrouwen, maar dat heb ik nooit gehad. Je kunt helaas niet bij de mensen binnenkijken", zegt hij.

Reactie burgemeester Lianne van der Aa, de burgemeester van de gemeente Laarbeek, is zaterdag naar de straat gekomen om buurtbewoners te steunen. "Het heeft een enorme impact dus ik wil hen een hart onder de riem steken." Ze merkt dat veel buren verward zijn, omdat ze niet goed begrijpen wat er is gebeurd. Ook omdat veel van hen de bewoner en de vrouw niet goed kenden. "Dit zijn berichten die je niet vaak hoort, zeker niet in een dorp als Beek en Donk. Er is slachtofferhulp voor bewoners die dat willen en we kijken wat er verder nodig is."