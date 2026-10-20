PSV heeft punten in Portugal hard nodig, maar de historie zit tegen

PSV heeft punten nodig in de Champions League, maar de geschiedenis belooft weinig goeds. De Eindhovenaren spelen dinsdagavond hun derde wedstrijd in het Miljardenbal, op bezoek bij FC Porto, de kampioen van Portugal. Tot nu toe haalde PSV maar één punt. Toch is er hoop: ook Porto staat er in Europa slecht voor.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De laatste keer dat FC Porto en PSV elkaar troffen, was in 1993. Toen verloor PSV in eigen huis met 0-1, terwijl het eerder dat seizoen in Portugal nog gelijkspeelde dankzij twee goals van Romário. In totaal speelden de twee ploegen pas vier keer tegen elkaar in Europees verband. PSV won één keer, in 1988. Toen werd het 5-0, onder meer met een goal van Wim Kieft. Porto thuis ijzersterk

FC Porto heeft sowieso weinig moeite met Nederlandse teams. In eigen huis verloren de Portugezen nog nooit van een Nederlandse club. In vijftien Europese wedstrijden tegen Nederlandse teams wisten alleen PSV, Ajax en Feyenoord de Portugezen te verslaan, elk één keer.

Ook in Portugal zelf zit het PSV niet mee. De laatste overwinning van de Eindhovenaren op Portugese bodem dateert uit 1975, toen PSV met 1-2 won bij Benfica. Ook Porto wankelt

Toch is PSV zeker niet kansloos bij FC Porto. De Eindhovenaren haalden tot nu toe één punt uit twee wedstrijden, na een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk en een verlies bij RB Leipzig. Daarmee staan ze op plek 26 van de Champions League-ranglijst. Aan het eind van de league phase zou dat uitschakeling betekenen. Een paar plekken lager, op plek 30, staat FC Porto. De Portugezen verloren beide wedstrijden: 3-2 van Real Betis en 0-2 van Manchester City. In de competitie lijkt Porto juist onverslaanbaar: na acht wedstrijden verspeelde de club nog geen punt. Maar in de Champions League zijn de Portugezen dus allesbehalve onaantastbaar. Daarbij hadden de Portugezen afgelopen weekend rust, terwijl PSV wel aan de bak moest en ook nog verloor bij ADO Den Haag (2-1). Vertrouwen bij Bosz

Hoewel de statistieken niet in het voordeel van PSV zijn, heeft trainer Peter Bosz vertrouwen in een goed resultaat. “Ik heb er iedere wedstrijd vertrouwen in, want ik maak ook de keuzes”, zei hij op zijn persconferentie. “We moeten alleen constanter worden. In Leipzig hadden we ook een heel goede fase, alleen kunnen we dat niet heel de wedstrijd vasthouden.” Woensdagavond moet blijken of de keuzes van Bosz goed uitpakken.