‘Bijzonder moment’, burgemeester Buijs laat zich weer zien na fietsongeluk

Burgemeester Mark Buijs van Roosendaal laat zich na zijn fietsongeluk in Zeeland, waarbij hij in april ernstig gewond raakte, voorzichtig weer in het openbaar zien. Ondertussen werkt hij aan zijn herstel en bereidt hij zich voor op de hervatting van zijn werkzaamheden.

Erik Peeters Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De burgemeester bracht recent bijvoorbeeld een bezoek aan de nieuwe brandweerkazerne in Wouw. De brandweerploeg daar noemt het op Facebook "een bijzonder moment". Bij de officiële opening eind vorige maand kon Buijs er vanwege zijn gezondheidstoestand nog niet bij zijn. Nu liet hij zich uitgebreid rondleiden in de nieuwe kazerne. De burgemeester heeft achter de schermen veel bijgedragen aan de totstandkoming van de kazerne. “Het was extra fijn om hem nu alsnog te ontvangen”, deelt de brandweerploeg op social media.

Onlangs maakte de gemeente Roosendaal bekend dat Buijs graag weer aan de slag wil. “De komende periode staat in het teken van een zorgvuldige opbouw richting de hervatting van zijn werkzaamheden”, verklaarde de gemeente.

Mark Buijs met de brandweerlieden van brandweerpost Wouw (foto: Facebook).