‘Bijzonder moment’, burgemeester Buijs laat zich weer zien na fietsongeluk
Burgemeester Mark Buijs van Roosendaal laat zich na zijn fietsongeluk in Zeeland, waarbij hij in april ernstig gewond raakte, voorzichtig weer in het openbaar zien. Ondertussen werkt hij aan zijn herstel en bereidt hij zich voor op de hervatting van zijn werkzaamheden.
De burgemeester bracht recent bijvoorbeeld een bezoek aan de nieuwe brandweerkazerne in Wouw. De brandweerploeg daar noemt het op Facebook "een bijzonder moment". Bij de officiële opening eind vorige maand kon Buijs er vanwege zijn gezondheidstoestand nog niet bij zijn.
Nu liet hij zich uitgebreid rondleiden in de nieuwe kazerne. De burgemeester heeft achter de schermen veel bijgedragen aan de totstandkoming van de kazerne. “Het was extra fijn om hem nu alsnog te ontvangen”, deelt de brandweerploeg op social media.
Onlangs maakte de gemeente Roosendaal bekend dat Buijs graag weer aan de slag wil. “De komende periode staat in het teken van een zorgvuldige opbouw richting de hervatting van zijn werkzaamheden”, verklaarde de gemeente.
Zo spreekt hij onder meer met ambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders, de gemeentesecretaris en waarnemend burgemeester Erik van Merrienboer. Verder verdiept hij zich in de belangrijkste actuele dossiers voor Roosendaal.
Fietsongeluk
Buijs raakte op 28 april ernstig gewond bij een eenzijdig fietsongeval in Scharendijke, in Zeeland. Hij liep hoofdletsel en meerdere botbreuken op en werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.
Buijs verwacht op 1 december terug te keren in zijn functie. Tot die tijd blijft Erik van Merrienboer waarnemend burgemeester.