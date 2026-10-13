Herstel gaat vlot: burgemeester Buijs vanaf 1 december weer aan de slag

Mark Buijs keert terug als burgemeester van Roosendaal. Hij raakte in april zwaargewond bij een fietsongeluk. Zijn herstel verloopt vlot en vanaf 1 december wil hij de draad weer oppakken.

De komende weken bereidt Buijs zich voor op zijn terugkeer, meldt de gemeente. Hij praat bij met gemeenteraadsleden en voert gesprekken met wethouders, samenwerkingspartners en andere collega’s. Ook verdiept hij zich in de onderwerpen die nu in Roosendaal spelen.

Lang herstel

De burgemeester raakte op 28 april zwaargewond bij een fietsongeluk in Scharendijke in Zeeland.

Daarna volgde een intensieve periode van herstel en revalidatie. Zijn gezondheid werd steeds beter en hij kon thuis verder met revalideren.

Tijdelijke vervanger

Tijdens zijn afwezigheid nam waarnemend burgemeester Erik van Merrienboer zijn taken over. Commissaris van de Koning Ina Adema stelde hem in mei aan. Van Merrienboer was daarvoor burgemeester van het Zeeuwse Terneuzen. Hij stapte daar op omdat de wethouders geen vergunning wilden geven voor een asielzoekerscentrum.

Van Merrienboer blijft waarnemend burgemeester totdat Buijs zijn werk volledig heeft hervat. Buijs is hem nu al erg dankbaar voor de professionele en respectvolle manier waarop hij de afgelopen maanden het burgemeesterschap heeft waargenomen, laat de gemeente weten.