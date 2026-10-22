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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | SUV gaat in vlammen op bij tankstation, politie vermoedt brandstichting | Brandbom ontploft bij Bossche flat, voornaam op de muur gekalkt

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:25

SUV gaat in vlammen op bij tankstation, politie vermoedt brandstichting

Een witte SUV is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen op het terrein van een tankstation aan de Singel 1940-1945 in Oss. Volgens omstanders stond de wagen daar al langere tijd. De politie gaat uit van brandstichting.

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06:05

Brandbom ontploft bij Bossche flat, voornaam op de muur gekalkt

Bewoners van een flat aan de Commissaris de Quaylaan in Den Bosch zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door een brandbom bij de voorgevel van het gebouw. Ook werden teksten op de muur geklad. Het gebouw liep flinke schade op.  

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05:50

Brandweer rukt uit voor brandende auto in bossen, wagen mogelijk gedumpt

De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag uitgerukt voor een brandende auto in de bossen bij de Oosterplas in Den Bosch. Aanvankelijk dachten de hulpdiensten dat ze een bosbrand te lijf moesten gaan, maar eenmaal ter plaatse bleek het om een auto te gaan.

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05:38

Brand bij diervoederfabrikant, personeel staat 's avonds laat op straat

In de nacht van woensdag op donderdag is brand uitgebroken bij een dierenvoerfabrikant aan de Monseigneur Geurtsstraat in Maashees. Het personeel stond daardoor in het holst van de nacht buiten: het pand moest worden ontruimd.

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05:30

Vrouw klapt met auto tegen boom, wagen raakt flink beschadigd

Een vrouw is woensdagavond met haar auto tegen een boom langs de Zevenbergseweg in Klundert gebotst. Ze raakte door onbekende oorzaak van de weg. De klap was hard: de hele voorkant van de auto zat in elkaar.

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