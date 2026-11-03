Elfde van de Elfde 2026, zo viert Brabant de aftrap van 't carnavalsseizoen

Het is weer zover: de Elfde van de Elfde, het carnavalsseizoen gaat officieel van start. Waar dat vroeger op enkele plekken na vooral binnen de carnavalsverenigingen werd gevierd, zijn er nu steeds grotere evenementen. We hebben de grote 11-11-evenementen in Brabant voor je op een rijtje gezet. En voor een totaaloverzicht van alle feesten rond de Elfde van de Elfde hebben we een kaart gemaakt.

Bij de start van het carnavalsseizoen worden op veel plekken traditioneel prinsen of -prinsessen carnaval gepresenteerd, net als de andere functionarissen. Hoe dan ook laat Brabant de start van het carnavalsseizoen niet onopgemerkt voorbijgaan. Sommige plaatsen en verenigingen houden vast aan de traditionele start en organiseren de opening van het carnavalsseizoen op 11 november, of het nu op een werkdag valt of niet. Maar in veel plaatsen wordt de aftrap van het carnavalsseizoen in het weekend vóór of ná 11-11 gevierd. In de kaart hieronder zie je wat er bij jou in de buurt te doen is.

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Oeteldonk (Den Bosch)

D'n Elfde van d'n Elfde wordt in onze provinciehoofdstad gewoon op 11 november gevierd, ongeacht of het een werkdag is. En dat ze het vieren is te merken, want sinds 2010 barst Den Bosch uit zijn voegen op deze dag. De afgelopen jaren waren er tot wel honderdduizend feestvierders om de aftrap van het carnvalsseizoen mee te maken. De dag begint op de Parade met d'n Opwèrremer rond 09:55 uur. Om 10.55 verschijnt Peer vaan den Muggenheuvel die het volk toespreekt en om 11.11 uur wordt het volkslied door De Kikvorschen ingezet en meegezongen door vele duizenden mensen en gaat het feest verder in de vele kroegen in de binnenstad. De opening vanuit Oeteldonk is vanaf 11 uur live te zien bij Omroep Brabant. Je ziet dan ook live-beelden vanuit Overloon.

Oeteldonk raakt vol (foto: Gemeente 's-Hertogenbosch).

Knoerissenrijk (Uden)

Tijdens de Elfde van de Elfde pakt Uden weer groots uit. Vorig jaar werd voor het eerst een groot 11-11-feest op de Mark georganiseerd. Het initiatief daarvoor kwam van vijf oud-carnvalsprinsen. "Wat in Den Bosch en Limburg kan, dat kunnen wij hier ook", zei initiatiefnemer Walter van Uden (ja echt).

Tijdens Elf Elf komen onder meer Frans Bauer, Bonnie St. Claire, Dennie Christian en de Lawineboys optreden. En ze hebben in Uden een Bosschenaar gestrikt om het feest aan elkaar te praten, want net als vorig jaar is voormalig Fijnfisjenie Café-stamgast Kees de Bever er ook weer bij. Vanaf 17.45 uur zie je op Omroep Brabant een live-uitzending vanuit Uden.

Kruikenstad (Tilburg)

Voor de Kruikenzeikers is 11 november een soort tweede oud en nieuw. Want CV Ut Bekaant viert de avond ervoor al een groots feest in Café de Boekanier zodat precies om middernacht het nieuwe carnavalsjaar kan worden ingeluid. Uitbrakken kan bij het 11-11 ontbijt dat uiteraard om 11.11 uur begint. Het is allemaal een warming-up voor wat komen gaat. Het was even spannend of er wel een feest zou zijn. De horecaondernemers botsen namelijk met de gemeente over of minderjarigen welkom zijn tijdens de Elfde van de Elfde. Maar dat is nu opgelost. De gemeente en de horeca zijn er uit gekomen. Het feest begint om 15:11 uur met onder meer de Kruikencantus en Kruikenbingo. Als die gezelligheid is natuurlijk om toe te werken naar het belangrijkste momenten van de dag. Want om 20.11 uur wordt de nieuwe Prins van Kruikenstad onthuld. En daarna feesten de Kruiken gewoon verder.

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Drie uur lang zal De Heuvel uit volle borst zingen (foto: Eye4Images).

Lampegat (Eindhoven)

Op 11-11 barst ook het feestgedruis weer los in Lampegat. Veel mensen komen samen in de kroegen op het Stratumseind en het Wilhelminaplein om alvast in carnavalsstemming te komen.



Op de 'mèrt' in Eindhoven wordt het weer één groot feest! Er wordt voorgegloeid bij De Grote Lampegatse Pubquiz in M by Muziekgebouw om 13.11 uur. En daar zijn mooie prijzen te winnen zoals kaarten voor het Federatiebal en Klets, de tonpratersavond. Op de Markt, op het grote podium voor het Muziekgebouw, gaat het vanaf 15.11 uur echt los met optredens van Lampegatse artiesten en kapellen. Stadsprins Kantinus en zijn gevolg mogen natuurlijk niet ontbreken. En volgens de traditie wordt het carnavalsmotto bekendgemaakt en het lempke ontstoken.

Krabbegat (Bergen op Zoom)

Wie 'ellef ellef' in Krabbegat wil vieren, moet rekening houden met kleine oogjes de donderdag erop, of doet er wijs aan een dagje vrij te nemen. Het traditionele 'ellef ellef' bij de Geit van Mie d'n Os op het Bleekveldje is de plek waar je moet zijn. Bergen op Zoom heeft een heuse aftelklok richting de aftrap van het 'vastenavendseizoen'. Het feest begint woensdag pas om 23.11 uur.

Huibuukeland (Overloon)

Ook in Overloon wordt de Elfde van de Elfde volle bak gevierd tijdens het pleinfeest Vör De Kerk op 't Plein. Er zijn optredens van verschillende artiesten en kapellen, waaronder Bjorn & Mieke, Heite Soep en Wild Vleisj. Het evenement begin om 11.11 uur en is al helemaal uitverkocht.

Moesland (Schaijk)

Schaijk geeft om 11.11 uur het startschot voor een gloednieuw evenement op de Elfde van de Elfde. Op het buitenterrein Phoenix kan gefeest worden op muziek van onder meer Pap & Pudding en Senna de Swart. Om drie uur 's middags worden de nieuwe (jeugd)hoogheden van Moesland bekendgemaakt.