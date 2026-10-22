Nepagent slaat opnieuw toe bij Toos (87): 'Ik heb niets meer'

"Kijk, ik heb helemaal niets meer", zegt Toos (87) gelaten terwijl ze haar lege polsen en oorlellen aanwijst. Woensdagavond is ze voor de tweede keer in haar huis in een woonzorgcomplex in Veldhoven van haar sieraden beroofd. De politie maakte donderdag bekend dat Toos slachtoffer is geworden van een nepagent.

Nepagenten In een gezamenlijke keuken zit een groepje dames aan een tafel te kletsen. Ook zij zijn enorm geschrokken van wat er bij hun buurvrouw is gebeurd. Ze zoeken troost bij elkaar. "Kom zitten, kom zitten", zeggen de dames tegen Toos wanneer ze plotseling met haar rollator binnen wandelt. De vrouwen luisteren aandachtig naar haar verhaal. "Ik ben meerdere keren wakker geschrokken vannacht", vertelt Toos aangeslagen.

Rond half acht werd er woensdagavond bij Toos aangebeld . Toen ze de deur opendeed, trok de nepagent de sieraden van haar lijf en rende weg, aldus de politie.

In de centrale hal van het zorgcomplex zitten een man en vrouw donderdag geschrokken na te praten over wat er gebeurd is. "Twee jaar geleden is dit ook al bij haar gebeurd", vertelt de man, die op het punt staat zijn hond uit te laten.

Dat Toos slachtoffer is geworden van een nepagent maakt veel los. Dan blijkt dat Toos niet de enige was. "Ik ben gisteravond ook benaderd door een nepagent", vertelt Yvonne. Rond acht uur werd ze gebeld door een man die vertelde dat er een overval had plaatsgevonden. "Hij deed zich voor als Jeroen de Wit", zegt ze. Volgens hem stond haar adres op een briefje met vier adressen waar die avond zou worden ingebroken.

Over de telefoon stelde de nepagent Yvonne allerlei vragen: "Heeft u sieraden? Heeft u goud? Bent u alleen?" De kleindochter van Yvonne was op dat moment bij haar. Het kwam allemaal heel professioneel over, volgens Yvonne. Gelukkig had ze op tijd door dat er iets niet klopte. "Ik moest geld overmaken naar een onbekende rekening met een hele vreemde naam, letters en cijfers. Toen heb ik opgehangen."

Nergens camera's

In het complex hangen nergens camera's. Een aantal bewoners geeft aan zich hierdoor onveilig te voelen. Maar woningstichting Thuis zegt dat in geen enkel gebouw van Thuis camera's hangen. "We hebben een camerabeleid voor al onze complexen. Mocht uit onderzoek van de politie blijken dat camera's op bepaalde plekken nodig zijn voor de veiligheid, dan bekijken we wat mogelijk is", laat Thuis donderdagmiddag weten.

Bewoners mogen ook geen Ring-deurbel bij hun eigen deur ophangen. "Ring-deurbellen in dit complex staan we niet toe, omdat daarmee heel gemakkelijk de privacy van medebewoners geschonden kan worden."

Thuis zegt verder geen meldingen te hebben gekregen van bewoners die ook te maken kregen met nepagenten. "Er zijn bij ons geen andere meldingen bekend. Het is belangrijk dat mensen zelf alert blijven en als er iets is, dit melden bij de politie."

Dat Toos nu voor de tweede keer slachtoffer is geworden, vindt Thuis heel verdrietig. "We vinden het verschrikkelijk dat ze dit opnieuw meemaakt." Maar Thuis geeft aan dat dit nu vooral een zaak is voor de politie.