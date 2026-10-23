Danny vluchtte uit huis: 'Ze zeiden dat ik minder waard was dan de hond'

Even is hij weer terug in de Zaanstraat in Veghel, bij het huis waar hij woonde met zijn vader Piet, stiefmoeder Toos en zijn stiefbroer. Meerdere keren liep hij er weg, talloze keren werd hij er mishandeld en vernederd. Danny Markus schreef er een boek over met de titel Blauw Oog. Het werkte therapeutisch voor hem, maar het heeft ook een ander doel. Hij wil jongeren in vergelijkbare omstandigheden laten zien dat ze niet alleen zijn.

Jan Waalen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ik ben hier nog weleens langs gereden, maar nu sta ik er echt bij stil", zegt Danny. "Nu komt het weer boven. Uit dat raam ben ik weleens naar beneden gesprongen en gevlucht." Hij wijst naar de dakkapel aan de voorkant van het witte huis. Danny is nu bijna 40. Zijn moeder sterft als hij vier jaar oud is. Zijn vader krijgt al snel een nieuwe vriendin en ze verhuizen naar een witte twee-onder-een-kapwoning uit de jaren 80. "Een heel gewoon huis, maar er is veel gebeurd." Danny wordt er geslagen en opgesloten. "Dan moest ik naar mijn kamer en haalden ze de klink uit de deur. Als ik dan naar de wc moest, deed ik mijn behoefte maar in de hoek van de kamer. En daar kreeg ik dan weer klappen voor."

"Ze zeiden dat ik minder waard was dan de hond."

Danny beschrijft dat hij vaak fysiek werd mishandeld, maar de mentale vernedering was misschien nog wel erger. "Ik herinner me een keer dat ik op mijn kamer werd opgesloten toen Sinterklaas kwam. Ik hoorde hoe de Pieten de pepernoten op het dak gooiden, maar ik zat boven vast. Toen ik de volgende ochtend werd vrijgelaten, had ik geen cadeautje gekregen en mijn stiefbroer wel."

Het niet gezien worden veroorzaakt bij Danny de grootste pijn. "Ze zeiden tegen me dat ik minder waard was dan de hond. Als ik werd mishandeld, was dat minder erg voor mij, want het was in zekere zin een vorm van aandacht, hoe pijnlijk ook. De woorden die ze tegen me zeiden, zijn me veel meer bijgebleven." Danny loopt regelmatig weg, mag soms een nachtje bij een vriendje blijven of bij een vrouw uit de buurt. Maar uiteindelijk wordt hij telkens door de politie of jeugdzorg toch weer naar huis gebracht. Danny koestert geen wrok richting de hulpverleners. "Ze deden hun best om me te helpen. Ik denk dat ik ook niet goed genoeg kon duidelijk maken wat ik thuis meemaakte."

"Op mijn tiende vluchtte ik naar mijn oom en tante."