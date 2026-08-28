Na lijst van incidenten willen Bossche pleegvaders verhuizen, zegt advocaat

De twee Bossche pleegvaders Mattias T. en Steven van H., die onlangs zijn veroordeeld voor ontucht met hun pleegkinderen en hond, willen zelf ook zo snel mogelijk verhuizen. Dat zegt hun advocaat Esther Vroegh vrijdag. Volgens haar is de situatie voor de mannen onhoudbaar geworden door de spanningen in de buurt en de reeks incidenten die zich bij hun huis zouden hebben afgespeeld.

In de wijk is de afgelopen weken veel verzet tegen de terugkeer van het tweetal na hun strafzaak. Buurtbewoners gingen eerder op straat zitten om te voorkomen dat de mannen terug naar huis kwamen. Begin deze week deelden buren flyers uit op de eerste schooldag. Donderdag maakten zo'n honderd buurtbewoners een wandeling door de wijk om hun zorgen te uiten. "Tuurlijk willen zij verhuizen", zegt advocaat Vroegh. "Alleen het probleem is dat dat niet van vandaag op morgen geregeld kan worden." De voornaamste reden daarvoor is volgens haar dat de reclassering akkoord moet gaan met een verhuizing. De rechtbank heeft bepaald dat de mannen onder toezicht staan en zich aan voorwaarden moeten houden. Zo moeten zij onder andere contact vermijden met minderjarigen, is er toezicht op hun internet- en mediagebruik en volgen zij verplicht een behandeling.

"Toezicht maakt verhuizing ingewikkeld."

Volgens Vroegh vraagt dat om intensieve begeleiding. "De reclassering moet hen regelmatig kunnen monitoren. Dat maakt een verhuizing ingewikkeld. Zeker als het gaat om een plek verder weg."

Daarnaast kampen de mannen volgens haar met praktische en financiële problemen die vaker voorkomen na een gevangenisstraf. Zo moet worden gekeken wat er met hun huidige woning gebeurt, of een verkoop mogelijk is en welke financiële ruimte er is voor een nieuwe start. De advocaat benadrukt dat er al langer gesprekken worden gevoerd met de gemeente, politie en andere betrokken instanties over een oplossing. "Het uitgangspunt is altijd geweest dat dit een tijdelijke situatie zou zijn." Ondertussen is de situatie voor de mannen beangstigend, vertelt de advocaat. Vroegh spreekt van een lange lijst met incidenten bij het huis. Het gaat onder meer om mensen die aanbellen, rondjes rijden door de straat en op zoek gaan naar de woning van de twee mannen. Eerder werd er ook een bierflesje tegen het huis gegooid en een brievenbus vernield bij het huis. Het gaat volgens Vroegh niet alleen om buurtbewoners. "Ook iemand van ver buiten Brabant ging 's nachts aanbellen." De politie houdt de situatie volgens haar nauwlettend in de gaten. De gemeente zei eerder veel onrust te zien door de situatie en grijpt ook in. Zo zijn afgelopen weekend flyers en spandoeken weggehaald door de gemeente. Ook hangen er camera's achter het raam van de mannen, gericht op de straat. Buren maakten zich daar eerder zorgen over. Vroegh verzekert dat de camera's bedoeld zijn voor de veiligheid van haar cliënten.

"Huis is een gevangenis geworden."