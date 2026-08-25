Buurt protesteert tegen terugkomst zedendaders: gemeente ziet meer onrust

De gemeente Den Bosch ziet steeds meer onrust in de buurt waar al weken geprotesteerd wordt tegen de terugkeer van twee recent veroordeelde zedendelinquenten. Na protestacties van een buurtcollectief zegt de gemeente meer telefoontjes te krijgen van mensen die niet blij zijn met alle aandacht voor de terugkeer van de pleegvaders.

Dat schrijft de gemeente in een reactie op de situatie die al weken speelt in de wijk. Bewoners protesteren daar tegen de terugkeer van twee zedendelinquenten, die na hun strafzaak zijn teruggekeerd naar huis. Zo gingen buren eerder op straat zitten om te voorkomen dat de mannen zouden terugkeren naar huis. Maandag deelden buren, als buurtcollectief, flyers uit net voor de start van het nieuwe schooljaar.

Steven van H. en Mattias T. kregen half juni 502 dagen gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Een deel van hun straf hebben ze al in voorarrest uitgezeten. Ze zijn op vrije voeten en onlangs teruggekeerd naar huis. Gaan de mannen opnieuw in de fout, dan moeten ze nog een jaar de cel in. Ook kregen ze een taakstraf van 240 uur. Daarnaast moeten ze zich laten behandelen en moeten ze zich aan bijzondere voorwaarden houden. Zo moeten ze contact met kinderen vermijden. De reclassering houdt daar toezicht op.

Volgens een woordvoerder van de gemeente komen er na deze protestacties steeds meer telefoontjes binnen van mensen die alle aandacht voor de terugkeer van de mannen niet fijn vinden. De acties maken hen volgens de woordvoerder nog bezorgder. Waarom dit hen bezorgd maakt, kan de gemeente niet zeggen. De woordvoerder kan ook niet zeggen om hoeveel van dit soort telefoontjes het gaat. Daarnaast zegt de gemeente nog steeds meldingen te krijgen van buurtbewoners met zorgen over de terugkeer van de mannen. Ze zegt begrip te hebben voor de gevoelens van onrust en boosheid.