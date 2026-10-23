Intocht Sinterklaas in Grave: tijdelijk 4100 parkeerplekken buiten centrum

Wie met de auto naar de landelijke sinterklaasintocht in Grave komt, parkeert buiten het centrum. De gemeente Land van Cuijk richt voor zaterdag 14 november tijdelijke parkeerterreinen in. De vier grootste bieden samen plek aan ongeveer 4100 auto's.

Het grootste parkeerterrein komt op het weiland tegenover de kazerne aan de Generaal de Bonsweg, schrijft Omroep Land van Cuijk . De parkeerterreinen op een rij:

Binnenstad voor bewoners

De parkeerplaatsen in en direct rond de binnenstad zijn op de dag van de intocht gereserveerd voor inwoners en ondernemers die door het evenement niet op hun eigen plek kunnen parkeren.

De gemeente vraagt bezoekers om zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Toch houdt zij rekening met veel autoverkeer uit het hele land.

N321 deels dicht

De Sint Elisabethstraat, onderdeel van de N321, is op 14 november tussen de Estersveldlaan en de N324 afgesloten voor doorgaand verkeer. Vooral 's ochtends en na afloop van de intocht verwacht de gemeente drukte op de toegangswegen en rond de parkeerterreinen. Ook omliggende wijken en dorpen kunnen daar last van krijgen.

Verkeersregelaars en borden wijzen automobilisten de weg naar de parkeerterreinen. Daarnaast houden verkeerssystemen de drukte in de gaten, zodat het verkeer waar nodig via andere wegen kan worden geleid.

De gemeente adviseert automobilisten om rekening te houden met extra reistijd. Actuele informatie staat op gemeentelandvancuijk.nl/sint.