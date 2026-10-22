Grave maand voor intocht helemaal in Sinterklaassferen: 'Staan te popelen'

In de binnenstad van Grave lijkt het alsof Sinterklaas al in het land is. Overal hangen vlaggetjes, winkelpuien zijn versierd en gezellige lampjes worden opgehangen. Dat terwijl de landelijke intocht van de goedheiligman in het vestingstadje aan de Maas pas over een paar weken plaatsvindt. "We staan met zijn allen te popelen”, zegt Aviva Schouten, bestuurslid van Centrum Management Grave.

Tom Berkers Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een vrouw die met haar kinderen door de Rogstraat loopt en niet uit Grave komt verbaast zich over alle versieringen. "We hebben even gegoogeld waarom dat zou kunnen zijn en zagen dat hier iets bijzonders staat te gebeuren. Het ziet er al heel mooi uit.” In de historische binnenstad wordt al weken hard gewerkt om alles klaar te maken voor de landelijke intocht. Niet alleen de straten, maar ook de winkelpuien zijn al helemaal in Sinterklaassferen. "En er komt nog veel meer versiering bij. Op dit moment worden bijvoorbeeld ook de kerstlampjes al opgehangen. Misschien een beetje vroeg, maar het maakt het nog gezelliger.”, zegt Schouten namens de ondernemers. Een van de redenen om Grave al vroeg aan te kleden, is het Sinttoerisme. Volgens Schouten komen er uit nieuwsgierigheid nu al behoorlijk wat mensen van buiten het vestingstadje naar Grave. "Toen dachten we: 'als we het nu alvast een beetje aankleden, komt dat gezellige gevoel al eerder in de stad'.”

"Iedereen kan dan zien dat Sinterklaas in Grave aankomt en daar zijn wij trots op hier."

Een van de versierde etalages is die van Fedosja. "We zijn er helemaal klaar voor”, zegt ze trots. "Iedereen kan dan zien dat Sinterklaas in Grave aankomt en daar zijn we hier trots op. De intocht is hier altijd leuk, maar dit jaar is het echt bijzonder. Daarom zijn we ook eerder dan normaal begonnen met versieren.” Bij de fietsenzaak van Pim moet de Sinterklaassfeer nog doordringen. "We gaan zeker nog wel wat Sinterklaasspullen ophangen”, zegt hij. Eén ding is hij liever kwijt dan rijk: pepernoten. "Want als die in je achterband zitten, gaat het fout. Dat moet je bij een fietsenmaker niet doen”, grapt hij.

Een van de versierde etalages in Grave (foto: Tom Berkers).

Ondanks de voorpret hebben de winkeliers ook nog vragen over de dag van de intocht. Voor de winkel van Schouten, die zelf een zaak op de Markt heeft, komt bijvoorbeeld een podium te staan waar Sinterklaas aan het einde van de route plaatsneemt. "Kunnen we wel of niet open? Waar komen de dranghekken? Hoe gaat hij lopen?” Tijdens een bijeenkomst van de gemeente hebben de ondernemers al informatie gekregen, maar nog niet alle vragen zijn beantwoord. "Al weet ik zeker dat het helemaal goed gaat komen. We moeten even weten waar we aan toe zijn, dat is het allerbelangrijkste”, zegt Schouten. Fedosja houdt haar cadeauwinkel in ieder geval open. "Ik kijk wel naar hoe druk het is.” Het vestingstadje met zo'n 9.000 inwoners maakt zich op voor een toestroom van tienduizenden ouders en kinderen bij de landelijke intocht op 14 november. "Het zal enorm druk worden”, voorspelt een voorbijlopende inwoner. "Maar het is wel een kinderdroom die uitkomt. Je ziet het altijd op televisie en nu komt het in je eigen woonplaats. Dat is wel geweldig.”