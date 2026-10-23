Drie mensen lastiggevallen bij park in Eindhoven

Meerdere mensen zijn donderdagavond lastiggevallen in de omgeving van het Messiaenpark in Eindhoven. De politie kreeg rond kwart voor elf een melding van een beroving en trof daar een slachtoffer aan.

Agenten gingen naar de plek van de melding en troffen daar iemand aan die zei kort daarvoor te zijn belaagd.

Niet veel later meldden zich nog twee mensen bij de politie. Ook zij vertelden dat ze in de buurt van het park een vervelende ervaring hadden gehad.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Volgens de politie zijn mensen onderweg lastiggevallen en is mogelijk geprobeerd hen te beroven. Of er ook echt iets is buitgemaakt, wordt nog onderzocht.

Meerdere jonge verdachten

De politie zoekt meerdere verdachten. Hoeveel het er precies zijn, is nog niet bekend. Wel denkt de politie dat het om relatief jonge personen gaat.

Agenten hebben donderdagavond nog in de wijk gezocht, maar troffen niemand meer aan. Vrijdag gaat het onderzoek verder. De politie spreekt met mogelijke getuigen en bekijkt camerabeelden uit de omgeving. Daarmee hopen agenten duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd en wat de intentie van de verdachten was.