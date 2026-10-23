Proef met keien in Grave: pas in 2028 besluit over rest binnenstad
Het duurt nog tot 2028 voordat duidelijk is of de bestrating in de historische binnenstad van Grave op grotere schaal wordt aangepakt. De gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt, wil eerst zien hoe een proef met nieuwe voegen in de Trompetterstraat uitpakt. Die moeten ervoor zorgen dat de natuursteenkeien beter op hun plek blijven liggen en de straten beter begaanbaar worden.
De bestrating in het centrum van Grave is al langer onderwerp van discussie, schrijft Omroep Land van Cuijk. In juni nam de gemeenteraad een motie aan naar aanleiding van een burgerinitiatief over de bestrating. Daarin vroeg de raad het college van burgemeester en wethouders om uit te zoeken hoe de straten beter begaanbaar kunnen worden en wanneer verbeteringen zo goedkoop mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
Volgens het college is op verschillende plekken al kleinschalig herstelwerk uitgevoerd. Daarbij zijn onder meer oneffenheden aangepakt en losliggende tegels en natuursteenkeien hersteld.
Twee winters testen
In de Trompetterstraat ligt een proefvak van ongeveer 145 vierkante meter. De bestaande natuursteenkeien zijn opnieuw gelegd met een speciale voeg: split (fijn steengruis) dat met epoxyhars, een soort kunsthars, aan de keien vastzit.
De bedoeling is dat de bestrating flexibel genoeg blijft, terwijl de stenen minder snel verschuiven. De gemeente wil eerst weten hoe deze oplossing zich houdt onder verschillende weersomstandigheden en onder verkeersbelasting.
Daarvoor wacht de gemeente twee winters af. Pas daarna kijkt zij of de nieuwe voegen ook op andere plekken in de binnenstad kunnen worden gebruikt.
Geen directe noodzaak
In de historische binnenstad van Grave ligt in totaal ongeveer 2100 vierkante meter aan natuursteenkeien. Volgens het college voldoet de bestrating buiten het proefvak aan de geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Daarom is er volgens de gemeente geen directe noodzaak om de rest van de bestrating te vervangen of te herstellen. Een grootschalige aanpak ziet de gemeente als een extra verbetering.
Of daar geld voor komt, is nog niet duidelijk. Het college wil eerst de kosten in kaart brengen en bekijken wat binnen de bestaande budgetten mogelijk is.
Besluit in 2028
De gemeenteraad hoort volgens de huidige planning in het tweede kwartaal van 2028, dus tussen april en juni, wat de resultaten zijn en wat een verdere aanpak zou kosten.
Inwoners en ondernemers moeten dus nog geruime tijd wachten voordat duidelijk wordt of de proef ook leidt tot betere straten in de rest van het centrum.