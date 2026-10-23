Proef met keien in Grave: pas in 2028 besluit over rest binnenstad

Het duurt nog tot 2028 voordat duidelijk is of de bestrating in de historische binnenstad van Grave op grotere schaal wordt aangepakt. De gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt, wil eerst zien hoe een proef met nieuwe voegen in de Trompetterstraat uitpakt. Die moeten ervoor zorgen dat de natuursteenkeien beter op hun plek blijven liggen en de straten beter begaanbaar worden.

Bert van Doorn Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De bestrating in het centrum van Grave is al langer onderwerp van discussie, schrijft Omroep Land van Cuijk. In juni nam de gemeenteraad een motie aan naar aanleiding van een burgerinitiatief over de bestrating. Daarin vroeg de raad het college van burgemeester en wethouders om uit te zoeken hoe de straten beter begaanbaar kunnen worden en wanneer verbeteringen zo goedkoop mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Volgens het college is op verschillende plekken al kleinschalig herstelwerk uitgevoerd. Daarbij zijn onder meer oneffenheden aangepakt en losliggende tegels en natuursteenkeien hersteld. Twee winters testen

In de Trompetterstraat ligt een proefvak van ongeveer 145 vierkante meter. De bestaande natuursteenkeien zijn opnieuw gelegd met een speciale voeg: split (fijn steengruis) dat met epoxyhars, een soort kunsthars, aan de keien vastzit.