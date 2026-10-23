Politie pakt hardrijders aan: boetes tot ruim 500 euro

De verkeerspolitie heeft vrijdagochtend al vier bestuurders betrapt op forse snelheidsovertredingen op onder meer de A17 en A58. De hardrijders kregen boetes die opliepen tot 508 euro nadat hun snelheid werd gemeten vanuit een videoauto.

De eerste bestuurster werd net over de Moerdijkbrug aan de kant gezet. Na correctie bleek die 36 kilometer per uur te hard te hebben gereden. Dat levert een boete van 508 euro op.

Niet veel later was het opnieuw raak op de A17 bij Moerdijk. Ook deze bestuurder had volgens de politie haast en reed na correctie 35 kilometer per uur te hard. De boete bedraagt 488 euro.

Eerder al gewaarschuwd

Een derde automobilist werd betrapt op de A58 bij Roosendaal. Bij een gemiddelde snelheidsmeting kwam de bestuurder uit op 138 kilometer per uur. Volgens de verkeerspolitie was deze persoon eerder dit jaar al gewaarschuwd voor zijn rijgedrag. Toen kon geen bruikbare meting worden gedaan, maar nu wel. De snelheidsovertreding kost de bestuurder 466 euro.

Ook een vierde hardrijder werd op de A17 bij Moerdijk betrapt. Over die overtreding heeft de politie nog geen verdere details bekendgemaakt.

De verkeerspolitie laat weten dat de videoauto vrijdag nog steeds onderweg is. Automobilisten die zich niet aan de maximumsnelheid houden, lopen daardoor een grotere kans om tegen de lamp te lopen.