Oud-NAC-trainer Robert Maaskant wordt bondscoach van Tuvalu

Robert Maaskant gaat weer aan de slag als trainer. De voormalige coach van onder meer NAC Breda, Go Ahead Eagles en Willem II wordt bondscoach van Tuvalu, een afgelegen eilandengroep in de Stille Oceaan. Hij heeft een contract voor een jaar getekend, meldt de voetbalbond van het land.

De in Breda wonende Maaskant was de afgelopen tijd te zien als voetbalanalist bij ESPN. Zijn eerste grote uitdaging is de Four Nations Cup in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Dat toernooi staat gepland voor januari 2027.

Persconferentie in Roosendaal

Voor die tijd geeft hij op 4 november zijn eerste persconferentie in het Atik Stadion in Roosendaal. Technisch directeur Michiel van der Werf en Jason Alama, speler van het nationale elftal, zijn daar ook bij.

Naast Maaskant bestaat de technische staf uit de Nederlandse assistent-trainer Thijs Matla en twee Tuvaluaanse assistenten. De bond verwacht dat de staf later nog verder wordt aangevuld.

Nederlandse voorgangers

De 57-jarige Maaskant is niet de eerste Nederlandse bondscoach van de eilandengroep. Foppe de Haan en Leen Looijen gingen hem voor.