Bij supermarktgigant Jumbo gaat het opnieuw mis met actieprijzen

Klanten van supermarktketen Jumbo moeten goed opletten bij aanbiedingen. Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat prijzen op schappen en actieborden regelmatig niet overeenkomen met de prijs die uiteindelijk op de kassabon staat. Vooral bij Jumbo, met het hoofdkantoor in Veghel, kwamen relatief veel fouten aan het licht.

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Mysteryshoppers van de Consumentenbond bezochten vijf filialen van elf verschillende supermarktketens. Zij controleerden per winkel 25 aanbiedingen met een papieren prijskaartje of actiebord. Bij Jumbo bleek 14 procent van de gecontroleerde aanbiedingen verkeerd aan de kassa te worden afgerekend. De klant betaalde dan de volprijs voor het artikel, in plaats van de aangekondigde actieprijs. Alleen Vomar scoorde slechter met 18 procent. Bij DekaMarkt lag het foutpercentage op 11 procent. Papieren prijsborden blijken zwakke plek

Volgens de Consumentenbond ontstaan de meeste fouten bij aanbiedingen die nog met papieren prijskaartjes of borden worden aangegeven. Supermarkten die vrijwel volledig werken met elektronische prijskaartjes, zoals Albert Heijn en Lidl, maakten tijdens de steekproef nauwelijks fouten.

Opvallend is dat Jumbo juist eerder afspraken maakte met de Consumentenbond om kassabonfouten terug te dringen. Dat gebeurde in 2025 samen met Albert Heijn en Plus. Volgens de bond ging dat lange tijd goed, maar nu troffen onderzoekers opnieuw verkeerd geprijsde aanbiedingen aan in verschillende Jumbo-filialen. Maatregelen vanuit Veghel

Na gesprekken met de Consumentenbond heeft Jumbo direct maatregelen genomen. Zo zijn volgens de bond foutgevoelige aanbiedingsborden op de groente- en fruitafdeling weggehaald. Ook wordt de zogenaamde 'juiste prijs garantie' opnieuw ingevoerd. Dat betekent dat klanten een product gratis krijgen wanneer de prijs op het schap of bord afwijkt van de prijs die op de kassabon verschijnt. Meer supermarkten volgen voorbeeld

Naast Jumbo hebben ook Albert Heijn, DekaMarkt, Hoogvliet, Nettorama en Vomar al een dergelijke prijsgarantie. Aldi, Dirk, Lidl en Plus hebben volgens de Consumentenbond toegezegd daar binnenkort mee te starten. Alleen supermarkt Poiesz wil vooralsnog geen vergelijkbare regeling invoeren. De Consumentenbond roept consumenten op om kassabonnen goed te controleren, vooral bij aanbiedingen die met papieren prijskaartjes of actieborden worden aangekondigd.