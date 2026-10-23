Marleen zag man in haar tuin slapen: 'Ik schrok me rot'

Marleen Dera uit Den Bosch keek vanochtend vreemd op toen er een man in haar voortuin lag. De man lag zijn roes uit te slapen op de loungebank en had het zichzelf makkelijk gemaakt door de kussens te herschikken zodat hij er lekker bij lag.

"Ik zag 's ochtends vroeg iets bewegen in de voortuin en toen ik goed keek zag ik hier iemand op de Loungebank liggen", vertelt Marleen Dera in haar voortuin aan de Schubertsingel in Den Bosch. "Ik denk wie ligt daar nou... Ik was best wel geschrokken, want ik heb drie kleine kinderen. Toen heb ik hard tegen het raam geklopt, maar kreeg helemaal geen reactie. Dus toen heb ik de politie gebeld, die zouden komen maar dat duurde twintig minuten", vertelt Marleen verder.

"Intussen was hij al opgestaan en stond hij tussen de dozen te rommelen die hier in de hoek van de tuin staan. Hij was stront bezopen en had een fles bier vast. Toen heb ik gezegd: Weg hier. Op dat moment kwam er ook nog een buurman met een hond en die ging er ook blaffend achteraan. Toen dat gebeurde is de man weg gegaan. De buurman zag hem later nog zitten bij de bushalte. Daar zou de politie nog gaan kijken, maar daar heb ik niks meer van gehoord", zegt Marleen.

Marleen vermoedt dat de dronken man mogelijk niet is binnengelaten bij het Het Zwanenhuis, een hostel voor daklozen, dat bij haar om de hoek staat. Bij dat opvanghuis was er vrijdag niemand die ons te woord kon staan.

"Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak in de vier jaar dat ik hier woon. Eerder zijn er wel eens dingen verdwenen uit de voortuin, daarom heb ik ook een bel met een camera, maar die was toevallig leeg", vertelt Marleen. "Het is bizar dat ze zo in je tuin gaan liggen."