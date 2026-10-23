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Persoon raakt bekneld bij landbouwmachine, traumahelikopter opgeroepen

Aangepast
Persoon bekneld bij landbouwmachine (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Persoon bekneld bij landbouwmachine (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

Een persoon is vrijdagmiddag gewond geraakt nadat die bekneld kwam te zitten bij een landbouwmachine op een weiland aan de Nistelrodesedijk in Vorstenbosch. De hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond één uur 's middags. Brandweer, ambulance, politie en een traumahelikopter gingen met spoed naar het weiland om hulp te verlenen. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

Arbeidsinspectie kijkt mee
De Nederlandse Arbeidsinspectie bekijkt of er aanleiding is om onderzoek te doen naar het ongeluk. Dat gebeurt vaker na ernstige ongevallen waarbij mogelijk sprake is van een arbeidsongeval.

Persoon bekneld bij landbouwmachine (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Persoon bekneld bij landbouwmachine (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

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