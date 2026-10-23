A58 en A16 bij knooppunt Galder uren dicht door geschaarde vrachtwagen

De A58 en A16 bij knooppunt Galder ter hoogte van Breda zijn vrijdag urenlang dicht geweest door een geschaarde vrachtwagen. Automobilisten moesten flink omrijden, maar de weg kon rond acht uur worden vrijgegeven.

Het was vrijdagmiddag al druk op de A16 en A58 door werkzaamheden op de A59. Door de geschaarde vrachtwagen op knooppunt Galder liep de vertraging richting het zuiden op het hoogtepunt op tot meer dan een uur.

Verkeer richting Antwerpen moest omrijden via de A16 naar Rotterdam om vervolgens te keren bij afrit Breda. "Een flinke omweg, maar het is wel nodig", schreef Rijkswaterstaat .

Drukte op Brabantse wegen

Niet alleen de werkzaamheden op de A59 en het ongeluk op de A58 zorgden vrijdagmiddag voor vertragingen. Ook op andere wegen in de provincie was het vrijdag druk door ongelukken.

Zo ging het op de A58 richting Eindhoven eerder op de middag mis door een auto die tegen de vangrail reed bij een ongeluk tussen Moergestel en Best. Op de A67 bij Liessel liep de vertraging richting Venlo op door een auto die op de kop sloeg. Op de A73 richting Maasbracht vlakbij Cuijk zorgde een kettingbotsing voor lange files.