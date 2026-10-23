Vrachtwagen geschaard op knooppunt A58 en A16 bij Breda, weg dicht

Een vrachtwagen is vrijdagmiddag geschaard bij knooppunt Galder waar de A58 en A16 bij Breda samenkomen. De A58 is richting het zuiden dicht. Automobilisten moeten met een flinke omweg omrijden.

Op de A16 en A58 is het vrijdagmiddag al erg druk door werkzaamheden op de A59. Door de geschaarde vrachtwagen tussen knooppunt Galder en Tilburg-Centrum-West loopt de vertraging verder op richting een uur.

Rond half vijf doen automobilisten er zo'n driekwartier langer over. Verkeer richting het zuiden moet omrijden over de A27, A59 en A16. "Een flinke omweg, maar het is wel nodig", schrijft Rijkswaterstaat.

Drukte op Brabantse wegen

Niet alleen de werkzaamheden op de A59 en het ongeluk op de A58 zorgen vrijdagmiddag voor vertragingen. Ook op andere wegen in de provincie is het vrijdag druk door ongelukken.

Zo ging het op de A58 richting Eindhoven eerder op de middag mis door een auto die tegen de vangrail reed bij een ongeluk tussen Moergestel en Best. Op de A67 bij Liessel liep de vertraging richting Venlo op door een auto die op de kop sloeg. Op de A73 richting Maasbracht vlakbij Cuijk zorgde een kettingbotsing voor lange files.