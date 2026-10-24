Bossche Najla waarschuwt voor TikTok-psychologie: ‘Het richt schade aan’

De relatie van de Bossche GZ-psycholoog Najla Edriouch (37) met sociale media is ingewikkeld. Zelf is ze actief op Youtube, Instagram en linkedIn. Ze vindt het heerlijk om mensen inzicht te geven in mentale problemen. Aan de andere kant stoort ze zich aan de enorme lading filmpjes waarin psychologische onzin verkocht wordt.

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In de talkshow VRIJDAG van Omroep Brabant legt ze uit dat deze foute informatie schade kan aanrichten. "Ik werk veel met jongeren die dan binnenkomen en zichzelf al gediagnostiseerd hebben met bijvoorbeeld ADHD. Ze herkennen zich in veel kenmerken die zij online zien. Problemen die ze ervaren, zijn ze dan gaan uitleggen en verklaren met dit zelf opgelegde label." "Als ik na onderzoek concludeer dat deze zelfdiagnose niet klopt", gaat psycholoog Najla verder, "dan leidt dat tot een shock, ongeloof en teleurstelling." Het vertrouwen in haar als psycholoog krijgt ook een klap: "De jongere denkt: waarom zou deze diagnose wel kloppen, en die van mijzelf niet?"

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Lastig is volgens Najla dat iedereen zich psycholoog mag noemen, het is geen beschermd beroep. "Dan is het lastig uit te vinden of die 'psycholoog' die een overtuigend verhaal op sociale media afsteekt, wel écht psycholoog is." De Bossche heeft een voorbeeld: "Een paar jaar geleden is er onderzoek gedaan naar filmpjes over autisme", zegt ze. "Ze hebben de 133 meest bekeken video's geanalyseerd en slechts 27 procent daarvan had juiste informatie." Dat is een probleem: "Mensen gaan in hun eigen diagnose geloven, zéker als ze jong zijn, en zich ook naar die zelf opgelegde mentale staat gedragen. Als deze diagnose niet blijkt te kloppen, duurt het nog langer om deze persoon weer op de rit te krijgen."

"Iedereen is wel eens depressief."