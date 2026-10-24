LIVE 112-nieuws | Vlammen slaan uit vrachtwagen na botsing met auto bij Gilze | Auto crasht in Breda en eindigt tegen muur, bestuurder gewond

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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07:45 Vlammen slaan uit vrachtwagen na botsing met auto bij Gilze Een vrachtwagen is zaterdagochtend in brand gevlogen na een botsing met een auto op de Langenbergseweg bij Gilze. Een van de twee voertuigen zou op de verkeerde weghelft terecht zijn gekomen. Lees verder

05:59 Auto crasht in Breda en eindigt tegen muur, bestuurder gewond Een automobilist is vrijdagnacht gecrasht op de Nieuwe Kadijk in Breda. Het ging mis toen de bestuurder de afrit naar de Oosterhoutseweg wilde nemen. Die afrit was door de hevige regenval glad. De automobilist raakte de macht over het stuur kwijt en crashte met de auto tegen een stenen muur. Lees verder