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LIVE 112-nieuws | Vlammen slaan uit vrachtwagen na botsing met auto bij Gilze | Auto crasht in Breda en eindigt tegen muur, bestuurder gewond
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Liveblog
07:45
Vlammen slaan uit vrachtwagen na botsing met auto bij Gilze
Een vrachtwagen is zaterdagochtend in brand gevlogen na een botsing met een auto op de Langenbergseweg bij Gilze. Een van de twee voertuigen zou op de verkeerde weghelft terecht zijn gekomen.
05:59
Auto crasht in Breda en eindigt tegen muur, bestuurder gewond
Een automobilist is vrijdagnacht gecrasht op de Nieuwe Kadijk in Breda. Het ging mis toen de bestuurder de afrit naar de Oosterhoutseweg wilde nemen. Die afrit was door de hevige regenval glad. De automobilist raakte de macht over het stuur kwijt en crashte met de auto tegen een stenen muur.
05:49
Auto crasht in Boekel: bushalte sneuvelt, lantaarnpaal uit grond gereden
Een automobilist heeft vrijdagnacht met zijn auto een bushalte geramd naast de Volkelseweg in Boekel. Dit gebeurde rond halftwee, vlakbij het buurtschap Peelsehuis. De bestuurder is aangehouden vanwege rijden onder invloed en meegenomen naar een politiebureau.
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