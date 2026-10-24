Kermis Breda en Bergen op Zoom gaan weer open na sluiting door storm Austen

De kermissen in Breda en Bergen op Zoom gaan zaterdag weer open. Vrijdagmiddag sloten de exploitanten de kermis nog vanwege de harde windstoten van storm Austen.

De exploitanten in Bergen op Zoom kozen er zelf voor om dicht te gaan , in Breda adviseerde de gemeente na overleg met de politie om te sluiten. Volgens het team was bij een eerdere storm een keer een achterkant van een attractie omgewaaid. Dat wilde ze niet nog eens meemaken.

De storm heeft vrijdagnacht geen schade op de kermissen veroorzaakt, zegt kermis-organisator Frank Vale. De veiligheid staat volgens hem altijd voorop. "Het was en is niet gevaarlijk. De attracties zijn ons kindje: iedere exploitant weet precies wat wel en niet kan. Uit voorzorg kun je bijvoorbeeld stukken van een attractie inklappen, zodat die niet kapot waaien."

Vanavond weer harde wind

Om één uur 's middags openen de terreinen weer, hoewel ook voor zaterdagmiddag flink wat wind wordt voorspeld. Toch verwacht Vale niet dat de kermis daar last van gaat hebben.