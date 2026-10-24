Mariska is wereldkampioen tepels tatoeëren: 'Het was echt waanzinnig'
Het is Mariska de Jong uit Breda gelukt: ze is wereldkampioen tepels tatoeëren. Bij de wedstrijd in Turkije was ze vrijdagavond de állerbeste. Mariska vindt de prijs "waanzinnig", maar misschien nog wel belangrijker: alle aandacht zorgt er hopelijk voor dat ze nóg meer mensen kan helpen.
Terwijl Nederland zaterdagochtend nog bijkomt van storm Austen, staat Mariska de Jong al in de zon op een boot in Antalya met zestig mensen feest te vieren. Ze heeft vannacht maar vier uurtjes geslapen. "Ik zit nog helemaal vol adrenaline van gisteravond", vertelt ze aan de telefoon.
Vrijdagavond was de World Universal League of Permanent Makeup: de belangrijkste wedstrijd voor specialisten die zich bezighouden met permanente make-up. Mariska tatoeëert tepels bij mensen die bijvoorbeeld een borstoperatie hebben gehad. Tepelhof-reconstructie heet dat.
57 tegenstanders in de zaal
En daar is ze goed in. In september werd ze al kampioen van de Benelux. Dat betekende dat ze door mocht naar het wereldkampioenschap. Deze week vloog ze naar Turkije en mocht ze laten zien wat ze kan.
"Ik zat met 57 andere deelnemers in twee zalen. Op mijn tafel lag dan een stuk latex, waar ik op moest tatoeëren. Ik had mijn pigmenten, maar geen foto. Normaal heb ik dat wel. Nu moest ik alles uit mijn hoofd doen. We hadden één uur de tijd. Er hing een grote klok en tussendoor liepen er wat mensen rond om te kijken hoe we het deden."
Klinkt spannend, maar Mariska voelde geen moment zenuwen. "Nee, ik heb super genoten. Het ging ook zó goed: het is echt mijn mooiste werk ever."
Jury kijkt naar tepels
Ze had dus zelf al een goed gevoel, maar daarna keek de jury er nog naar. Die let op een heleboel: de maat van de tepel, de kleuren, de diepte en of je wel hygiënisch en netjes hebt gewerkt. Mariska had daar de afgelopen maanden elke dag hard op getraind.
's Avonds was de prijsuitreiking en dat was een hele belevenis. In de zaal zaten zo'n 1200 mensen en van half acht tot drie uur 's nachts werden er prijzen uitgereikt. Toen Mariska's categorie aan de beurt was, werden eerst de derde en tweede plaats bekendgemaakt.
"Toen wist ik eigenlijk al genoeg. De nummer twee is een vrouw waar ik enorm tegenop kijk. Ik dacht: als zíj tweede is, dan moet ik wel de nummer één zijn. En dat was zo. Ik was zo blij! Het was echt waanzinnig. Mijn hele team was aan het joelen en op het podium heb ik mijn moment kunnen pakken."
Samenwerken met ziekenhuizen?
Nu is ze aan het nagenieten. De prijs betekent veel voor haar. "Het is zo'n waardevol beroep. Ik heb zelf ook veel operaties gehad, dus ik weet hoe het voelt als dingen niet goed uitpakken, maar je je door een reconstructie weer jezelf voelt. En ik mag dat stukje meegeven aan iemand. Ja, daar gaat mijn hart sneller van kloppen."
Behalve de trots levert de prijs haar nóg iets bijzonders op. Door alle aandacht die ze al kreeg toen ze kampioen in de Benelux werd, is ze door ziekenhuizen benaderd die met haar willen samenwerken.
Die samenwerking zou kunnen betekenen dat sommige zorgverzekeraars die dat nu nog niet doen haar werk gaan vergoeden. "Dat is natuurlijk niet morgen al geregeld, maar het is zo fijn als die mogelijkheid er komt. Dat is echt de mega-kers op de taart."